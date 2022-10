ATP - Astana : Medvedev a expédié Ruusuvuori

Medvedev a vite calmé Ruusuvuori

Daniil Medvedev tient le rythme à Astana ! Après Novak Djokovic, qui a disposé de Botic van de Zandschulp plus tôt dans la journée, le numéro 4 mondial a validé son billet pour les quarts de finale dans la capitale kazakhe aux dépens d’Emil Ruusuvuori. Une rencontre que le Russe a démarré tambour battant, prenant d’entrée le service du Finlandais sur un jeu blanc. Alors que les deux joueurs ont alors tenu fermement leurs engagements respectifs, la tête de série numéro 2 n’est pas passé loin de creuser l’écart dans le souvent important septième jeu. Mais, après avoir écarté trois balles de double break, Emil Ruusuvuori a conservé son service. Toutefois, après avoir vu le Daniil Medvedev remporter blanc son jeu de service, le 53eme mondial a vu sa résistance s’éteindre. A sa deuxième balle de set, le Russe a empoché un premier set à sens unique.Sur sa lancée, l’ancien numéro 1 mondial a une nouvelle fois breaké son adversaire afin de mener deux jeux à rien au début de la deuxième manche. Emil Ruusuvuori a alors connu un sursaut d’orgueil et, sur sa première balle de break dans cette rencontre, il a pu revenir à hauteur du Russe. Mais, pour le Finlandais, l’opportunité de prendre le service de Daniil Medvedev ne s’est pas présentée à nouveau et le numéro 4 mondial a pu dérouler son tennis sans une opposition trop présente. En effet, après avoir repris l’ascendant en breakant une nouvelle fois le Finlandais, le Russe n’a pas manqué l’occasion de mettre un terme aux débats sur l’engagement de son adversaire dès sa première balle de match (6-3, 6-2 en 1h16’). Avant une potentielle demi-finale face à Novak Djokovic, Daniil Medvedev devra passer l’obstacle que représente l’Espagnol Roberto Bautista Agut à l’occasion des quarts de finale.