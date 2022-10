ATP - Astana : Djokovic s'offre Khachanov et attend Medvedev

Un dernier carré de rêve ?

Et de 16 victoires en 17 matchs pour Novak Djokovic ! Depuis sa défaite en quart de finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, le Serbe n'a perdu qu'un seul match, contre Felix Auger-Aliassime lors de la Laver Cup, et le voici en demi-finale pour la deuxième fois en deux semaines. Après son succès au tournoi de Tel Aviv dimanche dernier, le n°7 mondial a rallié le dernier carré du tournoi d'Astana, où il est tête de série n°4.(en finale à Bercy en 2018) jusque-là. Djokovic, qui n'avait pas perdu un set en Israël, n'en a toujours pas perdu non plus au Kazakhstan, et le voici en demies pour la sixième fois cette saison.Le Serbe a parfaitement débuté le match en menant 3-0, mais il a connu un petit coup de mou et le Russe en a profité pour revenir à 3-3. Cependant, à 5-4, l'homme aux 21 tournois du Grand Chelem a accéléré et a réussi un nouveau break sur sa première occasion pour empocher la manche.Après Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas, un autre joueur du Top 10 rejoint le dernier carré à Astana, en attendant Daniil Medvedev, si le Russe parvient à se défaire de Roberto Bautista Agut. Grâce à ce succès, le Serbe grimpe à la 11eme place à la Race, sachant que pour se qualifier pour le Masters de Turin, il devra simplement finir dans le Top 20 mondial après le Rolex Paris Masters (une formalité), en tant que vainqueur en Grand Chelem cette année (à Wimbledon).