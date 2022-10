ATP - Astana : Auger-Aliassime déjà dehors, Hurkacz en huitièmes

Hurkacz et Rublev engrangent

Après une série de tournois ATP 250 depuis la fin de l'US Open, ce sont deux tournois ATP 500 qui se tiennent cette semaine, à Tokyo et à Astana. Le tableau est très relevé au Kazakhstan, et une tête de série a déjà pris la porte ce lundi, en la personne de Felix Auger-Aliassime. Le Canadien, huitième meilleur joueur du tournoi, et vainqueur de Carlos Alcaraz en Coupe Davis et de Novak Djokovic en Laver Cup ces dernières semainesMalgré ses 14 aces, "FAA" a été breaké à deux reprises : à 2-2 dans le premier set, où l'Espagnol s'est montré imbattable sur son service, et à 3-1 dans le deuxième, alors qu'il venait de réussir son premier break du match. La fin de la manche s'est avérée très rapide (4 jeux blancs), et c'est finalement au tie-break que "RBA" a fait la différence, en le remportant 8-6.Hubert Hurkacz, tête de série n°7, s'est également qualifié pour les huitièmes de finale, en disposant de l'Argentin Francisco Cerundolo sur le score de 6-2, 7-6 en 1h21. Le Polonais a servi 11 aces et a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire, et l'a finalement battu en gagnant le tie-break 7-2.Prochain adversaire : Bublik ou Griekspoor. Andrey Rublev est quant à lui 6eme à la Race et peut sérieusement prétendre au Masters de Turin. Le Russe disputera lui aussi les huitièmes de finale à Astana, après sa victoire en deux sets sur Laslo Djere, qu'il a battu 6-4, 6-3. Il a servi 7 aces lors de cette partie et a sauvé les trois balles de break qu'a eu le Serbe (toutes à 3-3 dans le premier set). Un break à 5-4 dans le premier set et à 1-0 dans le deuxième lui ont permis de l'emporter, et d'aller défier le qualifié chinois Zhang au tour suivant.