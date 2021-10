ATP - Anvers : Rinderknech n'a pas pesé lourd contre Sinner

Arthur Rinderknech n'a pas remis ça. A Lyon, en mai dernier, le Varois avait signé au deuxième tour l'une des plus belles victoires de sa jeune carrière face à Jannik Sinner. Les deux hommes se sont retrouvés vendredi après-midi à Anvers, et il n'y a pas eu de nouvel exploit cette fois. Constamment dominé par l'Italien, tête de série numéro 1 et grand favori du tournoi, Rinderknech n'a pas pesé lourd et subi une défaite logique (6-4, 6-2 en 1h18 de jeu) face au numéro 13 mondial malgré une belle résistance dans le premier set notamment. Beaucoup plus fort que notre représentant sur ce match, Sinner, titré au début du mois à Sofia, où il avait su conserver son trophée, se hisse de nouveau dans le dernier carré. Il affrontera une autre tête de série : Lloyd Harris (n°7). Comme son futur adversaire, le Sud-Africain tombeur de Roberto Bautista Agut au tour précédent a tenu parfaitement son rang jeudi en quarts, face au Hongrois Marton Fucsovics (6-2, 7-5). Un joueur que Sinner connaît très bien pour avoir mordu la poussière contre lui d'entrée à Wimbledon en juin dernier. Là encore, il flottera comme un air de revanche.



ANVERS (Belgique, ATP 250, dur indoor, 584 125€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



Demi-finales

Sinner (ITA, n°1) - Harris (AFS, n°7)

Brooksby (USA, Q) ou Davidovich Fokina (ESP) - Schwartzman (ARG, n°2)



Quarts de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Rinderknech (FRA) : 6-4, 6-2

Harris (AFS, n°7) bat Fucsovics (HUN) : 6-2, 7-5

Brooksby (USA, Q) - Davidovich Fokina (ESP)

Schwartzman (ARG, n°2) bat Nakashima (USA, Q) : 6-4, 6-2



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Musetti (ITA) : 7-5, 6-2

Rinderknech (FRA) bat Lajovic (SER, n°8) : 6-3, 4-6, 6-2

Fucsovics (HUN) bat Bautista Agut (ESP, n°4) : 6-7 (5), 6-3, 6-1

Harris (AFS, n°7) bat Struff (ALL) : 6-2, 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-2, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Garin (CHI, n°3) : 4-6, 6-3, 6-3

Nakashima (USA, Q) bat Laaksonen (SUI, Q) : 7-6 (5), 6-7 (5), 6-3

Schwartzman (ARG, n°2) bat Murray (GBR, WC) : 6-4, 7-6 (6)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (3)

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-4

Lajovic (SER, n°8) bat Gasquet (FRA, WC) : 7-6 (3), 6-1



Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye

Fucsovics (HUN) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (4), 6-2

Struff (ALL) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-3

Harris (AFS, n°7) bat Bergs (BEL, WC) : 7-6 (4), 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Opelka (USA, n°5) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 3-6, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3

Garin (CHI, n°3) - Bye



Nakashima (USA, Q) bat De Minaur (AUS, n°6) : 6-4, 6-0

Laaksonen (SUI, Q) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-0, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye