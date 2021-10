ATP - Anvers : Quatrième titre en 2021 pour Jannik Sinner

Jannik Sinner frappe à la porte du Top 10 mondial. Le jeune joueur italien est allé chercher à Anvers son quatrième titre en 2021 après ceux remportés à Melbourne, Washington et Sofia. Pour cela, la tête de série numéro 1 en Belgique s’est joué de Diego Schwartzman en deux manches sèches. Si l’Argentin a remporté sa première mis en jeu, il a ensuite subi les vagues et concédé cinq jeux consécutifs. Après avoir manqué deux balles de débreak, le 14eme mondial a retardé l’échéance en repoussant deux balles de première manche sur son propre engagement. Toutefois, Jannik Sinner a eu le dernier mot sur son service pour conforter son avantage dans cette finale. Le 13eme mondial, sur sa lancée, a breaké sur un jeu blanc d’entrée de deuxième manche. Diego Schwartzman n’a pas eu les armes pour espérer revenir. Pire encore, l’Italien est allé chercher le double break dans le cinquième jeu. Pas inquiété sur son service, Jannik Sinner a tranquillement conclu cette finale à sa deuxième balle de match (6-2, 6-2 en 1h16’). Avec ce titre, l’Italien va gagner deux places au classement ATP ce samedi et s’installer au 11eme rang, tout proche d’un Dominic Thiem absent jusqu’au début de la saison 2022.



ANVERS (Belgique, ATP 250, dur indoor, 584 125€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



Finale

Sinner (ITA, n°1) bat Schwartzman (ARG, n°2) : 6-2, 6-2



Demi-finales

Sinner (ITA, n°1) bat Harris (AFS, n°7) : 6-2, 6-2

Schwartzman (ARG, n°2) bat Brooksby (USA, Q) : 6-4, 6-0



Demi-finales

Sinner (ITA, n°1) bat Harris (AFS, n°7) : 6-2, 6-2

Schwartzman (ARG, n°2) bat Brooksby (USA, Q) : 6-4, 6-0



Quarts de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Rinderknech (FRA) : 6-4, 6-2

Harris (AFS, n°7) bat Fucsovics (HUN) : 6-2, 7-5

Brooksby (USA, Q) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, 6-0

Schwartzman (ARG, n°2) bat Nakashima (USA, Q) : 6-4, 6-2



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Musetti (ITA) : 7-5, 6-2

Rinderknech (FRA) bat Lajovic (SER, n°8) : 6-3, 4-6, 6-2

Fucsovics (HUN) bat Bautista Agut (ESP, n°4) : 6-7 (5), 6-3, 6-1

Harris (AFS, n°7) bat Struff (ALL) : 6-2, 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-2, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Garin (CHI, n°3) : 4-6, 6-3, 6-3

Nakashima (USA, Q) bat Laaksonen (SUI, Q) : 7-6 (5), 6-7 (5), 6-3

Schwartzman (ARG, n°2) bat Murray (GBR, WC) : 6-4, 7-6 (6)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (3)

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-4

Lajovic (SER, n°8) bat Gasquet (FRA, WC) : 7-6 (3), 6-1



Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye

Fucsovics (HUN) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (4), 6-2

Struff (ALL) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-3

Harris (AFS, n°7) bat Bergs (BEL, WC) : 7-6 (4), 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Opelka (USA, n°5) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 3-6, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3

Garin (CHI, n°3) - Bye



Nakashima (USA, Q) bat De Minaur (AUS, n°6) : 6-4, 6-0

Laaksonen (SUI, Q) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-0, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye