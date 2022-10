ATP - Anvers : Gasquet s'offre son sixième quart de la saison

Richard on a roll 🙌

Finishing in style, 2016 champion @richardgasquet1 books a last 🎱 spot 7-6(6) 7-5@EuroTennisOpen | #EuropeanOpen pic.twitter.com/hJXFOSonLQ



— ATP Tour (@atptour) October 19, 2022

Goffin ou Schwartzman en quarts

Après Montpellier, Marrakech, Estoril, Genève et Winston-Salem, voici Richard Gasquet en quarts de finale d'un tournoi ATP pour la sixième fois cette saison. A Anvers, où il s'était imposé en 2016, le Biterrois de 36 ans a rallié les quarts en battant le Suisse Dominic Stricker en deux sets et 2h00 de jeu : 7-6, 7-5. Face à ce joueur moins bien classé que lui (82eme contre 136eme), qu'il affrontait pour la toute première fois, le Français a su faire la différence dans les moments importants. Dans le premier set, c'est lui qui a breaké en premier (3-1), mais le Suisse a immédiatement débreaké (3-2) et a poussé Gasquet jusqu'au tie-break.Dans la deuxième, c'est encore le Français qui a breaké le premier, d'entrée de set, mais Stricker est parvenu à revenir à 3-3. Cependant, à 5-5, l'ancien n°7 mondial à réussi à prendre le service du vainqueur de Roland-Garros juniors 2020 (en simple et en double),C'est donc un nouveau quart pour Gasquet, qui sera opposé vendredi à un joueur d'un calibre supérieur, David Goffin (3-1 dans les confrontations pour le Belge, mais 1-0 pour Gasquet en salle), ou Diego Schwartzman (4-1 pour le Français dans les confrontations, dont 1-1 en salle). Il avait justement battu l'Argentin en finale à Anvers il y a six ans.