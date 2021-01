Trois Français devaient être présents sur les courts d'Antalya en huitièmes de finale ce dimanche, mais seulement deux se sont finalement présentés. Hugo Grenier (250eme), qui avait remporté le tout premier match de sa carrière dans le tableau principal du circuit ATP vendredi, à 24 ans, a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Jan-Lennard Struff, pour une raison encore inconnue. L'autre mauvaise nouvelle du jour côté tricolore est la défaite (logique) de Tristan Lamasine (271eme) contre Alexander Bublik (49eme), tête de série n°8. Le Kazakh s'est imposé 6-2, 6-4 en 1h37 face au joueur de 27 ans. Bublik, irrégulier au service (6 aces, 7 doubles-fautes), a breaké trois fois Lamasine dans le premier set et une fois dans le deuxième.

Chardy s'arrache contre Fognini

La belle nouvelle est finalement venue de Jérémy Chardy, qui s'est offert une très belle victoire sur Fabio Fognini, la tête de série n°3. Le Palois, qui s'était raté lors de la reprise de la saison 2020 après la longue pause due au coronavirus (1 victoire, 4 défaites), s'est imposé après trois tie-breaks et un combat de 2h54 où il aurait pu craquer : 7-6, 6-7, 7-6. Mené 5-1 dans ses confrontations avec l'Italien, le n°72 mondial est bien entré dans son match en menant 3-0, puis Fognini est revenu à 4-4. Chardy a manqué deux balles de set à 5-4 et 6-5, mais il a finalement réussi à avoir le dernier mot au tie-break, en le remportant 7-4. Dans le deuxième set, c'est le n°17 mondial qui a mené 3-0, puis le Français a renversé la situation en le breakant deux fois, pour servir pour le match à 5-4. Mais il s'est complètement raté, encaissant un break blanc, puis Fognini a déroulé dans le tie-break (7-1). On pensait alors que ce scénario allait plomber le moral du Français. Mais Chardy a très bien entamé le dernier set en menant 3-0, puis Fognini a égalisé à 3-3 puis a servi pour le match à 6-5. Les chances du Français semblaient alors très compromises, mais il a à son tour pris le service de son adversaire et a égalisé à 6-6 ! Dans dernier jeu décisif, Chardy a mené 4-2 puis Fognini est revenu à 4-4, et le Français a finalement réussi un mini-break capital à 5-5 pour remporter ce match très indécis (124 points pour l'Italie, 125 pour le Français) ! Voilà une victoire qui va lui faire beaucoup de bien. Et il aura droit à un quart de finale à sa portée, contre Jan-Lennard Struff. Le leader du tennis italien, Matteo Berrettini, sera bien au rendez-vous des quarts de finale, après son succès 6-2, 6-3 contre Dimitar Kuzmanov en 1h07. Le n°10 mondial a remporté le premier set en breakant à 0-0 et 4-2, puis le deuxième en breakant à 1-1n 3-1 et 5-3.



ANTALYA (TURQUIE, ATP 250, dur extérieur, 294 706€)

Tenant du titre (sur gazon en 2019) : Lorenzo Sonego (ITA)



Huitièmes de finale

Berrettini (ITA, n°1) bat Kuzmanov (BUL, Q) : 6-2, 6-3

Bublik (KAZ, n°8) bat Lamasine (FRA) - 6-2, 6-4

Chardy (FRA) bat Fognini (ITA, n°3) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (5)

Struff (ALL, n°5) bat Grenier (FRA) : forfait



Basilashvili (GEO, n°6) bat Celikbilek (TUR, WC) : 7-6 (1), 6-4

De Minaur (AUS, n°4) bat Andreev (BUL, Q) : 6-4, 6-1

Travaglia (ITA) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (5), 6-3

Goffin (BEL, n°2) bat Kuhn (ESP) : 6-0, 6-2



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Kirkin (TUR, WC) : 6-0, 6-4

Kuzmanov (BUL, Q) bat Djere (SER) : 6-1, 3-2, abandon

Lamasine (FRA) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-3



Fognini (ITA, n°3) bat Vrbensky (RTC, Q) : 6-4, 7-6 (4)

Chardy (FRA) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-4

Grenier (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-4

Struff (ALL, n°5) bat Kotov (RUS, Q) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°6) bat Arnaboldi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-1

Celikbilek (TUR, WC) bat Zuk (POL) : 7-6 (7), 7-5

Andreev (BUL, Q) bat Ilhan (TUR, WC) : 6-4, 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Jaziri (TUN) : 6-2, 6-1



Travaglia (ITA) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 1-6, 6-4, 6-0

Ruusuvuori (FIN) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kuhn (ESP) bat Bachinger (ALL, Q) : 3-6, 6-3, 4-1, abandon

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 3-6, 7-5, 6-0