Hugo Grenier se souviendra toute sa vie de ce vendredi 8 janvier 2021. A 24 ans, le Ligérien, en lice cette semaine sur le tournoi d'Antalya (Turquie) a remporté son tout premier match sur le circuit ATP. Opposé au Slovaque Alex Molcan, issu des qualifications et 313eme au classement mondial, Grenier s'est imposé en deux manches très accrochées (7-5, 6-4). Dans le deuxième set, le 250eme mondial a fait constamment la course en tête. En revanche, dans la première, il avait souffert et s'était retrouvé mené 3 jeux à 1 avant d'entamer et de réussir une remontée fantastique pour basculer en tête. Le jeune Français sera opposé au deuxième tour à l'Allemand Jan-Lennard Struff, tête de série numéro 5 du tournoi. S'il réussit l'exploit, Grenier atteindra son meilleur classement en carrière.

Lamasine et Chardy passent aussi

Contrairement à Pierre-Hugues Herbert, qui s'était écroulé la veille face à son copain David Goffin, Tristan Lamasine sera lui aussi présent au deuxième tour en Turquie. Moins bien classé que son compatriote (il est 271eme à l'ATP), le Val-de-Marnais de 27 ans a déjoué les pronostics en jouant un vilain tour au Biélorusse Egor Gerasimov, 78eme dans la hiérarchie. Lamasine a dû batailler dans la première manche, qu'il a remportée au jeu décisif (8-6), là aussi difficilement. Ensuite, il a déroulé pour décrocher à l'arrivée sa troisième victoire sur le grand circuit. Le Tricolore, qui affrontera lui aussi une tête de série en huitièmes de finale (le Russe Alexander Bublik, n°8), n'avait plus gagné un match dans un tournoi ATP depuis son succès contre l'Italien Jannik Sinner à Lyon. Victoire également pour un autre de nos représentants en lice Jérémy Chardy. Le Palois en quête d'un succès dans un match depuis... un an a renoué avec la victoire en s'imposant aisément face à Radu Albot (6-3, 6-4) et pourrait retrouver Fabio Fognini (n°3) en huitièmes.



ANTALYA (TURQUIE, ATP 250, dur extérieur, 294 706€)

Tenant du titre (sur gazon en 2019) : Lorenzo Sonego (ITA)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) - Kirkin (TUR, WC)

Djere (SER) - Kuzmanov (BUL, Q)

Lamasine (FRA) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-3



Fognini (ITA, n°3) - Vrbensky (RTC, Q)

Chardy (FRA) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-4

Grenier (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-4

Struff (ALL, n°5) bat Kotov (RUS, Q) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°6) bat Arnaboldi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-1

Celikbilek (TUR, WC) bat Zuk (POL) : 7-6 (7), 7-5

Andreev (BUL, Q) bat Ilhan (TUR, WC) : 6-4, 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Jaziri (TUN) : 6-2, 6-1



Travaglia (ITA) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 1-6, 6-4, 6-0

Ruusuvuori (FIN) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Bachinger (ALL, Q) - Kuhn (ESP)

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 3-6, 7-5, 6-0