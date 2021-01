ATP - Antalya : De Minaur profite de l'abandon de Bublik et remporte le tournoi

Huit petites minutes de jeu. C'est ce qu'Alex De Minaur a passé sur les courts. Ce mercredi, l'Australien, 23eme joueur mondial et tête de série n°4, a remporté le tournoi ATP 250 d'Antalya en Turquie, sur dur extérieur, contre le Kazakh Alexander Bublik, 49eme joueur mondial et tête de série n°8, qui a abandonné. L'abandon de ce dernier est intervenu au tout début de la première manche, alors que l'Australien menait déjà 2-0. En effet, après le gain du premier jeu, le 23eme joueur mondial a ensuite breaké son adversaire d'un jour, à sa première tentative.

Quatrième titre pour De Minaur

Le Kazakh, visiblement touché à une cheville, n'a donc ensuite pas souhaité poursuivre, pour le plus grand bonheur de son adversaire, à n'en pas douter. Alexander Bublik, qui disputait là sa troisième finale sur le circuit ATP, devra donc encore patienter avant d'ouvrir son palmarès. De son côté, pour sa dixième finale, Alex De Minaur remporte son quatrième titre. Lors de la publication du prochain classement ATP, De Minaur devrait conserver sa 23eme place mondiale alors que Bublik devrait connaître son meilleur classement et s'installer à la 45eme place.



ANTALYA (TURQUIE, ATP 250, dur extérieur, 294 706€)

Tenant du titre (sur gazon en 2019) : Lorenzo Sonego (ITA)



Finale

De Minaur (AUS, n°4) bat Bublik (KAZ, n°8) : 2-0 abandon



Demi-finales

Bublik (KAZ, n°8) bat Chardy (FRA) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Goffin (BEL, n°2) : 6-4, 3-6, 6-2



Quarts de finale

Bublik (KAZ, n°8) bat Berrettini (ITA, n°1) : 7-6 (6), 6-4

Chardy (FRA) bat Struff (ALL, n°5) : 4-6, 6-2, 7-6 (8)

De Minaur (AUS, n°4) bat Basilashvili (GEO, n°6) : 6-2, 6-4

Goffin (BEL, n°2) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-2



Huitièmes de finale

Berrettini (ITA, n°1) bat Kuzmanov (BUL, Q) : 6-2, 6-3

Bublik (KAZ, n°8) bat Lamasine (FRA) - 6-2, 6-4

Chardy (FRA) bat Fognini (ITA, n°3) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (5)

Struff (ALL, n°5) bat Grenier (FRA) : forfait



Basilashvili (GEO, n°6) bat Celikbilek (TUR, WC) : 7-6 (1), 6-4

De Minaur (AUS, n°4) bat Andreev (BUL, Q) : 6-4, 6-1

Travaglia (ITA) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (5), 6-3

Goffin (BEL, n°2) bat Kuhn (ESP) : 6-0, 6-2



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Kirkin (TUR, WC) : 6-0, 6-4

Kuzmanov (BUL, Q) bat Djere (SER) : 6-1, 3-2, abandon

Lamasine (FRA) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-3



Fognini (ITA, n°3) bat Vrbensky (RTC, Q) : 6-4, 7-6 (4)

Chardy (FRA) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-4

Grenier (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-4

Struff (ALL, n°5) bat Kotov (RUS, Q) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°6) bat Arnaboldi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-1

Celikbilek (TUR, WC) bat Zuk (POL) : 7-6 (7), 7-5

Andreev (BUL, Q) bat Ilhan (TUR, WC) : 6-4, 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Jaziri (TUN) : 6-2, 6-1



Travaglia (ITA) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 1-6, 6-4, 6-0

Ruusuvuori (FIN) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kuhn (ESP) bat Bachinger (ALL, Q) : 3-6, 6-3, 4-1, abandon

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 3-6, 7-5, 6-0