ATP - Antalya : De Minaur est en grande forme

Avant de rentrer dans son pays se mettre en quarantaine pour deux semaines, Alex De Minaur a bien fait de se rendre à Antalya pour y disputer le premier tournoi de la saison ! L'Australien de 21 ans (23eme mondial), qui réside en Europe, s'est en effet qualifié pour la huitième finale de sa carrière (3 victoires - 4 défaites). Opposé ce mardi à un joueur mieux classé, David Goffin (16eme), qu'il avait déjà battu lors de leur unique confrontation, en 2019, De Minaur s'est imposé 6-4, 3-6, 6-2 en 1h52. L'Australien a breaké le Belge dès le début du match et a su conserver son avance jusqu'au bout du premier set, malgré une occasion de débreak à 2-0. Scénario inverse dans le deuxième set, où Goffin a breaké d'entrée et a pu égaliser à une manche partout sans trop trembler. Tout s'est donc joué dans la dernière manche, où De Minaur a mené 3-1, puis s'est fait débreaker (3-2), puis a re-breaké dans la foulée (4-2) pour se détacher et s'imposer. Il partira favori en finale contre Alexander Bublik ou Jérémy Chardy pour tenter de remporter son premier trophée depuis le tournoi de Zhuhai à l'automne 2019.



ANTALYA (TURQUIE, ATP 250, dur extérieur, 294 706€)

Tenant du titre (sur gazon en 2019) : Lorenzo Sonego (ITA)



Demi-finales

Bublik (KAZ, n°8) - Chardy (FRA)

De Minaur (AUS, n°4) bat Goffin (BEL, n°2) : 6-4, 3-6, 6-2



Quarts de finale

Bublik (KAZ, n°8) bat Berrettini (ITA, n°1) : 7-6 (6), 6-4

Chardy (FRA) bat Struff (ALL, n°5) : 4-6, 6-2, 7-6 (8)

De Minaur (AUS, n°4) bat Basilashvili (GEO, n°6) : 6-2, 6-4

Goffin (BEL, n°2) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-2



Huitièmes de finale

Berrettini (ITA, n°1) bat Kuzmanov (BUL, Q) : 6-2, 6-3

Bublik (KAZ, n°8) bat Lamasine (FRA) - 6-2, 6-4

Chardy (FRA) bat Fognini (ITA, n°3) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (5)

Struff (ALL, n°5) bat Grenier (FRA) : forfait



Basilashvili (GEO, n°6) bat Celikbilek (TUR, WC) : 7-6 (1), 6-4

De Minaur (AUS, n°4) bat Andreev (BUL, Q) : 6-4, 6-1

Travaglia (ITA) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (5), 6-3

Goffin (BEL, n°2) bat Kuhn (ESP) : 6-0, 6-2



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Kirkin (TUR, WC) : 6-0, 6-4

Kuzmanov (BUL, Q) bat Djere (SER) : 6-1, 3-2, abandon

Lamasine (FRA) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-3



Fognini (ITA, n°3) bat Vrbensky (RTC, Q) : 6-4, 7-6 (4)

Chardy (FRA) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-4

Grenier (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-4

Struff (ALL, n°5) bat Kotov (RUS, Q) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°6) bat Arnaboldi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-1

Celikbilek (TUR, WC) bat Zuk (POL) : 7-6 (7), 7-5

Andreev (BUL, Q) bat Ilhan (TUR, WC) : 6-4, 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Jaziri (TUN) : 6-2, 6-1



Travaglia (ITA) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 1-6, 6-4, 6-0

Ruusuvuori (FIN) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kuhn (ESP) bat Bachinger (ALL, Q) : 3-6, 6-3, 4-1, abandon

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 3-6, 7-5, 6-0