ATP : Andy Murray a retrouvé le service de sa jeunesse

La « Battle of the Brits » s’est avérée une fontaine de jouvence pour Andy Murray ! Alors qu’il n’avait plus joué un match en compétition depuis le mois de novembre et la phase finale de la Coupe Davis, le tournoi organisé la semaine passée au Centre d’entraînement britannique, avec uniquement des joueurs du royaume, lui a permis de disputer quatre matchs en cinq jours, ce qui ne lui était plus arrivé depuis huit mois, lorsqu’il avait atteint la finale du tournoi d’Anvers (perdue contre Stan Wawrinka). Si son bilan s’est avéré mitigé (deux victoires, deux défaites et un forfait pour la petite finale en raison de douleurs au tibia), l’Ecossais de 33 ans (129eme mondial) s’est surtout réjoui d’avoir retrouvé un très bon service.

Murray : "Une bonne nouvelle pour mon corps et ma hanche"

« Je suis capable de bien servir à nouveau et de servir aussi fort que quand j'avais 25 ans environ, ce qui, sachant que je n'étais pas sûr de rejouer, est très positif. Évidemment, quand on est capable de faire de gros services puissants, cela signifie qu'il y a davantage de points plus courts - et c'est une bonne nouvelle pour mon corps et ma hanche », a-t-il déclaré à la BBC. A 25 ans, en 2012, Andy Murray avait notamment remporté les Jeux Olympiques de Londres et l’US Open, et disputé la finale à Wimbledon, à Miami et à Shanghaï. Alors qu’il reprendra la saison 2020 du côté de Washington, l'Ecossais espère obtenir d’aussi bons résultats, même si cela sera sans doute compliqué face à la jeune génération.