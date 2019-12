ATP : Alexander Zverev s’est fait opérer des yeux

L’avenir nous dira si c’est à cause de cela qu’il a signé une saison 2019 moyenne, avec seulement un titre à Genève, des finales à Acapulco et Shanghai et un quart de finale en Grand Chelem au compteur, mais toujours est-il qu’Alexander Zverev a décidé de mettre toutes les chances de son côté, en se faisant opérer des yeux. « Je vais aller à New York pour une petite opération des yeux. J’ai eu des problèmes avec mes yeux et mes lentilles cette année », avait révélé le joueur allemand de 22 ans après son dernier match officiel de la saison, en demi-finale du Masters contre Dominic Thiem.

Rendez-vous à l'ATP Cup en janvier !

Après sa tournée en Amérique du Sud où il a disputé plusieurs matchs-exhibition face à Roger Federer, le n°7 mondial est donc passé sur le billard pour corriger son astigmatisme. Et il a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux : « Tout s’est très bien passé, je me sens très bien. Tout s’est passé comme prévu. J’entame ma guérison désormais, et je vous envoie ce message pour vous rassurer. Je vais totalement bien et je vais recommencer à m’entraîner bientôt. J’espère vous voir en Australie. » On devrait le revoir sur le court à partir du 3 janvier pour le compte de la toute nouvelle ATP Cup, où il fera équipe avec Jan-Lennard Struff, dans un groupe relevé où l’Allemagne retrouvera la Grèce, la Canada et l’Australie.