ATP - Adelaide 1 : Retour en finale pour Khachanov

Karen Khachanov est exact au rendez-vous. Deuxième dans la hiérarchie du premier tournoi ATP d’Adelaide, le Russe a validé son billet pour la finale aux dépens de Marin Cilic. Une demi-finale qui a vu les deux joueurs se neutraliser, avec une seule balle de break en faveur du Croate à signaler dans le sixième jeu et immédiatement écartée par le 29eme joueur mondial. Fort logiquement, c’est un jeu décisif qui a permis de les départager. Prenant l’ascendant d’entrée, Karen Khachanov a maintenu l’écart pour conclure à sa première balle de set. Se devant de réagir, Marin Cilic a augmenté la pression sur son adversaire dès l’entame de la deuxième manche mais sans réussir à convertir la moindre de ses trois balles de break obtenues dans le troisième jeu. Dans la foulée, Karen Khachanov a répondu du tac-au-tac mais n’a pas connu de difficultés à prendre le service du Croate à sa deuxième occasion. Dès lors, le statu quo vu dans le premier set est revenu. A sa première balle de match, le Russe a conclu la rencontre (7-6, 6-3 en 1h56’) et tentera d’aller chercher un cinquième titre en carrière, lui qui n’a plus levé de trophée depuis sa victoire sur Novak Djokovic à Bercy en 2018.



ADELAIDE 1 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 113€)

Tenant du titre (en 2020) : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Monfils (FRA, n°1) ou Kokkinakis (AUS, WC) - Khachanov (RUS, n°2)



Demi-finales

Monfils (FRA, n°1) - Kokkinakis (AUS, WC)

Khachanov (RUS, n°2) bat Cilic (CRO, n°3) : 7-6 (3), 6-3



Quarts de finale

Monfils (FRA, n°1) bat Paul (USA, n°6) : 6-4, 6-1

Kokkinakis (AUS, WC) bat M.Ymer (SUE) : 7-6 (9), 4-6, 6-4

Cilic (CRO, n°3) bat Djere (SER, n°7) : 6-3, 6-2

Khachanov (RUS, n°2) bat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-3



2eme tour

Monfils (FRA, n°1) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-2, 6-1

Paul (USA, n°6) bat Daniel (JAP, Q) : 6-4, 6-7 (1), 6-4

Kokkinakis (AUS, WC) bat Tiafoe (USA, n°4) : 3-6, 7-5, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Kwon (CdS, n°8) : 6-3, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Moutet (FRA) : 4-6, 7-5 disqualification

Cilic (CRO, n°3) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (3)

Gerasimov (BLR, Q) bat Mager (ITA) : 6-1, 3-6, 6-3

Khachanov (RUS, n°2) bat Johnson (USA) : 6-4, 4-6, 6-2



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

J.M.Cerundolo (ARG) bat Bolt (AUS, WC) : 6-2, 6-4

Daniel (JAP, Q) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Paul (USA, n°6) bat Vesely (RTC) : 6-4, 4-6, 6-4



Tiafoe (USA, n°4) - Bye

Kokkinakis (AUS, WC) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-3

M.Ymer (SUE) bat Bonzi (FRA) : 7-5, 7-5

Kwon (CdS, n°8) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 7-6 (1)

Moutet (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 7-6 (6), 6-4

Monteiro (BRE) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 3-6, 7-6 (2)

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Gerasimov (BLR, Q) bat Fucsovics (HON, n°5) : 6-3, 6-4

Mager (ITA) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 3-6, 6-4

Johnson (USA) bat Vukic (AUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye