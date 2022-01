ATP - Adelaïde 1 : Moutet qualifié, Bonzi éliminé

Un sur deux pour les Bleus à Adelaïde. Si Corentin Moutet, qui n'avait plus joué depuis trois mois, a franchi le premier tour du tournoi australien inscrit au programme de préparation de l'Open d'Australie, Benjamin Bonzi, autre Français engagé dans cette épreuve à laquelle participe également Gaël Monfils, a, lui, chuté d'entrée. Pour son premier match depuis octobre, Moutet (92eme) a fait preuve de beaucoup de sérieux (victoire 7-6, 6-4) face au Danois Holger Rune, 103eme au classement et issu des qualifications. Mieux classé que son adversaire également (le Gardois est 64eme), Benjamin Bonzi espérait connaître le même destin que son jeune compatriote.

Moutet affrontera Djere

Malheureusement pour le héros de la saison dernière sur le circuit Challenger (six titres remportés dans la même année), il s'est fait surprendre (7-5, 7-5) par le Suédois Mikael Ymer, 94eme au classement. Le tournoi s'arrête donc là pour l'une des révélations françaises de 2021, qui manque l'occasion de rejoindre le Coréen Soonwoo Kwon, tête de série numéro 8, au deuxième tour. Moutet, lui, sera opposé à l'un des autres favoris du tournoi le Serbe Laslo Djere (n°7). Lui aussi tête de série, Marton Fucsovics (n°5) n'ira pas plus loin. Le Hongrois s'est lourdement incliné (6-3, 6-4) face au Biélorusse Egor Gerasimov, passé par les qualifications.



ADELAIDE 1 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 113€)

Tenant du titre (en 2020) : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

J.M.Cerundolo (ARG) bat Bolt (AUS, WC) : 6-2, 6-4

Daniel (JAP, Q) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Paul (USA, n°6) bat Vesely (RTC) : 6-4, 4-6, 6-4



Tiafoe (USA, n°4) - Bye

Kokkinakis (GRE, WC) - Millman (AUS)

M.Ymer (SUE) bat Bonzi (FRA) : 7-5, 7-5

Kwon (CdS, n°8) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 7-6 (1)

Moutet (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 7-6 (6), 6-4

Monteiro (BRE) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 3-6, 7-6 (2)

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Gerasimov (BLR, Q) bat Fucsovics (HON, n°5) : 6-3, 6-4

Mager (ITA) - F.Cerundolo (ARG, Q)

Johnson (USA) bat Vukic (AUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye