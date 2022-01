ATP - Adelaide 1 : Monfils prend le meilleur sur Khachanov et s'offre le titre

Gaël Monfils ne pouvait pas rêver mieux. Le Français, 21eme joueur mondial et tête de série n°1, a remporté le tournoi ATP 250 d'Adelaide 1 en Australie, sur dur extérieur, en disposant, en finale, du Russe Karen Khachanov, 29eme joueur mondial et tête de série n°2, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h20 de jeu. Dans la première manche, le Français a pourtant dû sauver, le premier, deux balles de break, à 2-2. Mais, au meilleur des moments, à 5-4 et sur le service de son adversaire, c'est bien le Tricolore qui a su tirer son épingle du jeu, en s'adjugeant cette première manche, même s'il a dû s'y reprendre à trois fois (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, rebelote. Cette fois, Gaël Monfils est malgré tout resté souverain sur son service. A 5-4 et à nouveau sur le service du Russe, le mieux classé des deux a su conclure, cette fois à sa deuxième opportunité (6-4). Pour sa 33eme finale sur le circuit ATP, le Français s'offre un onzième titre. De quoi lui permettre de renouer avec le Top 20 mondial.



ADELAIDE 1 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 113€)

Tenant du titre (en 2020) : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Monfils (FRA, n°1) bat Khachanov (RUS, n°2) : 6-4, 6-4



Demi-finales

Monfils (FRA, n°1) bat Kokkinakis (AUS, WC) : 7-5, 6-0

Khachanov (RUS, n°2) bat Cilic (CRO, n°3) : 7-6 (3), 6-3



Quarts de finale

Monfils (FRA, n°1) bat Paul (USA, n°6) : 6-4, 6-1

Kokkinakis (AUS, WC) bat M.Ymer (SUE) : 7-6 (9), 4-6, 6-4

Cilic (CRO, n°3) bat Djere (SER, n°7) : 6-3, 6-2

Khachanov (RUS, n°2) bat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-3



2eme tour

Monfils (FRA, n°1) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-2, 6-1

Paul (USA, n°6) bat Daniel (JAP, Q) : 6-4, 6-7 (1), 6-4

Kokkinakis (AUS, WC) bat Tiafoe (USA, n°4) : 3-6, 7-5, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Kwon (CdS, n°8) : 6-3, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Moutet (FRA) : 4-6, 7-5 disqualification

Cilic (CRO, n°3) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (3)

Gerasimov (BLR, Q) bat Mager (ITA) : 6-1, 3-6, 6-3

Khachanov (RUS, n°2) bat Johnson (USA) : 6-4, 4-6, 6-2



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

J.M.Cerundolo (ARG) bat Bolt (AUS, WC) : 6-2, 6-4

Daniel (JAP, Q) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Paul (USA, n°6) bat Vesely (RTC) : 6-4, 4-6, 6-4



Tiafoe (USA, n°4) - Bye

Kokkinakis (AUS, WC) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-3

M.Ymer (SUE) bat Bonzi (FRA) : 7-5, 7-5

Kwon (CdS, n°8) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 7-6 (1)

Moutet (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 7-6 (6), 6-4

Monteiro (BRE) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 3-6, 7-6 (2)

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Gerasimov (BLR, Q) bat Fucsovics (HON, n°5) : 6-3, 6-4

Mager (ITA) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 3-6, 6-4

Johnson (USA) bat Vukic (AUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye