ATP - Adelaïde 1 : Monfils enchaîne contre Paul et file en demi-finales

Depuis sa défaite en finale contre Jannik Sinner à Sofia en octobre dernier, Gaël Monfils ne s'était plus retrouvé en demi-finales d'un tournoi. Trois mois après ce revers contre l'Italien sur la dernière marche, revoilà le numéro 1 français aux portes de la finale, à Adelaïde (Australie). Vingt-quatre heures après avoir pulvérisé le modeste Argentin Juan Manuel Cerundolo pour son retour et ses débuts dans ce tournoi dont il est logiquement la tête de série numéro 1, Monfils a passé à la moulinette (6-4, 6-1), ce vendredi en quarts de finale, l'Américain Tommy Paul, tête de série numéro 6 cette semaine mais classé seulement 43eme à l'ATP.

Kokkinakis ou M.Ymer pour Monfils en demi-finales

Après-coup, le Parisien a avoué avec beaucoup d'honnêteté que le score ne reflétait pas les difficultés qu'il avait connues face à Paul lors de cette partie qui a vu l'Américain accrocher "La Monf'" pendant un set avant de s'écrouler sous la puissance des coups de notre représentant, dont la nouvelle raquette (il a changé tout récemment d'équipementier) semble faire des merveilles. Peu importe. L'essentiel pour le protégé de Gunter Bresnik était de confirmer sa victoire de jeudi contre Cerundolo. C'est chose (bien) faite. L'Australien Thanasi Kokkinakis et le Suédois Mikael Ymer, tombeur de Benjamin Bonzi au premier tour, et adversaires potentiels de Monfils en demi-finales sont prévenus : le Français est déjà en forme.



ADELAIDE 1 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 113€)

Tenant du titre (en 2020) : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Monfils (FRA, n°1) - Kokkinakis (AUS, WC) ou M.Ymer (SUE)

Cilic (CRO, n°3) - Gerasimov (BLR, Q) ou Khachanov (RUS, n°2)



Quarts de finale

Monfils (FRA, n°1) bat Paul (USA, n°6) : 6-4, 6-1

Kokkinakis (AUS, WC) - M.Ymer (SUE)

Cilic (CRO, n°3) bat Djere (SER, n°7) : 6-3, 6-2

Gerasimov (BLR, Q) - Khachanov (RUS, n°2)



2eme tour

Monfils (FRA, n°1) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-2, 6-1

Paul (USA, n°6) bat Daniel (JAP, Q) : 6-4, 6-7 (1), 6-4

Kokkinakis (AUS, WC) bat Tiafoe (USA, n°4) : 3-6, 7-5, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Kwon (CdS, n°8) : 6-3, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Moutet (FRA) : 4-6, 7-5 disqualification

Cilic (CRO, n°3) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (3)

Gerasimov (BLR, Q) bat Mager (ITA) : 6-1, 3-6, 6-3

Khachanov (RUS, n°2) bat Johnson (USA) : 6-4, 4-6, 6-2





1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

J.M.Cerundolo (ARG) bat Bolt (AUS, WC) : 6-2, 6-4

Daniel (JAP, Q) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Paul (USA, n°6) bat Vesely (RTC) : 6-4, 4-6, 6-4



Tiafoe (USA, n°4) - Bye

Kokkinakis (AUS, WC) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-3

M.Ymer (SUE) bat Bonzi (FRA) : 7-5, 7-5

Kwon (CdS, n°8) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 7-6 (1)

Moutet (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 7-6 (6), 6-4

Monteiro (BRE) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 3-6, 7-6 (2)

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Gerasimov (BLR, Q) bat Fucsovics (HON, n°5) : 6-3, 6-4

Mager (ITA) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 3-6, 6-4

Johnson (USA) bat Vukic (AUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye