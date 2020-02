ATP - Acapulco : Nadal sans trembler, Kyrgios abandonne contre Humbert

ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 701 168€)

Tenant du titre : Nick Kyrgios (AUS)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-2

Kecmanovic (SER) bat De Minaur (AUS) : 3-6, 6-4, 6-3

Kwon (CdS) bat Daniel (JAP, LL) : 6-2, 2-6, 6-3

Lajovic (SER, n°8) bat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-4, 6-3



Wawrinka (SUI, n°3) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (1)

Martinez (ESP) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-2

Mannarino (FRA) bat Norrie (GBR, WC) : 2-6, 6-3, 6-3

Dimitrov (BUL, n°7) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-3, 6-3



Humbert (FRA) bat Kyrgios (AUS, n°6) : 6-3, abandon

Fritz (USA) bat Millman (AUS) : 7-5, 3-6, 6-1

Edmund (GBR) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-1

Auger-Aliassime (CAN, n°4) bat Bolt (AUS, LL) : 6-3, 7-6 (5)



Isner (USA, n°5) bat M.Zverev (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Giron (USA, Q) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Paul (USA, Q) bat McDonald (USA) : 6-7 (4), 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Jung (TPE, Q) : 7-6 (6), 6-1