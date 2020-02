ATP - Acapulco : Nadal passe, pas A.Zverev et les Français

Si Rafael Nadal est déjà dans le rythme à Acapulco, ce n’est pas le cas d’Alexander Zverev. Face à l’Américain Tommy Paul, 66eme mondial et issu des qualifications, la tête de série numéro 2 du tournoi a subi un sévère coup d’arrêt. Trop rarement dangereux sur le service de son adversaire, le septième joueur mondial a cédé à une reprise dans chacune des deux manches pour s’incliner en un peu moins d’une heure et demie (6-3, 6-4). Tommy Paul retrouvera en quarts de finale son compatriote John Isner, tête de série numéro 5 et tombeur d’un autre Américain, Marcos Giron, en deux manches accroches (6-3, 7-6). Pour Rafael Nadal, l’entame de match a été idyllique face à Miomir Kecmanovic. Avec un double break, l’Espagnol a rapidement mené cinq jeux à rien avant de voir le Serbe débreaker puis céder une troisième fois son service, et le set, sur un jeu blanc. Le 50eme joueur mondial a ensuite serré le jeu pour tenir jusqu’au huitième jeu et voir le « Taureau de Manacor » breaker... avant de se faire débreaker de manière expresse. Le Majorquin a retenu la leçon et, au tout dernier moment, a scellé le sort du match (6-2, 7-5 en 1h36’) pour rejoindre Soonwoo Kwon, vainqueur de Dusan Lajovic (7-6, 6-0) en quarts de finale

Mannarino et Humbert prennent la porte

A l’image d’Alexander Zverev, les portes des quarts de finale se sont refermées sur les deux chances tricolores que sont Adrian Mannarino et Ugo Humbert. Opposé à Grigor Dimitrov, tête de série numéro 7, le natif de Soisy-sous-Montmorency a pourtant eu du répondant en effaçant un break de retard dans la première manche avant de l’emporter au jeu décisif. Mais le Bulgare a rapidement mis les pendules à l’heure, alignant cinq jeux de suite pour revenir à hauteur du Français en à peine 35 minutes. La dernière manche a d’abord vu le 22eme joueur mondial continuer sur sa lancée pour mener quatre jeux à deux avant de le voir s’effondrer et laisser le Français revenir à hauteur malgré deux premières balles de match. C’est dans un jeu décisif à sens unique que Grigor Dimitrov a validé son billet pour les quarts de finale (6-7, 6-2, 7-6 en 2h47’), où il retrouvera Stan Wawrinka, tombeur de Pedro Martinez (6-4, 6-4). Ugo Humbert, pour sa part, est passé à côté de son match face à Taylor Fritz. L’Américain a été le premier à frapper avec le break dès le quatrième jeu du premier set mais le Tricolore a su revenir à hauteur mais, sur son service, il a cédé la manche. Sorti du match, le 43eme mondial a perdu les cinq premiers jeux du deuxième set avant de s’incliner logiquement (6-4, 6-1 en 1h17’). Taylor Fritz aura pour adversaire en quarts de finale Kyle Edmund, qui a mis un terme au parcours de Felix Auger-Aliassime (6-4, 6-4).



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 701 168€)

Tenant du titre : Nick Kyrgios (AUS)



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) - Kwon (CdS)

Wawrinka (SUI, n°3) - Dimitrov (BUL, n°7)

Fritz (USA) - Edmund (GBR)

Isner (USA, n°5) - Paul (USA, Q)



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Kecmanovic (SER) : 6-2, 7-5

Kwon (CdS) bat Lajovic (SER, n°8) : 7-6 (2), 6-0

Wawrinka (SUI, n°3) bat Martinez (ESP) : 6-4, 6-4

Dimitrov (BUL, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-7 (8), 6-2, 7-6 (2)



Fritz (USA) bat Humbert (FRA) : 6-4, 6-1

Edmund (GBR) bat Auger-Aliassime (CAN, n°4) : 6-4, 6-4

Isner (USA, n°5) bat Giron (USA, Q) : 6-3, 7-6 (4)

Paul (USA, Q) bat A.Zverev (ALL, n°2) : 6-3, 6-4



1er tour

Nadal (ESP, n°1) bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-2

Kecmanovic (SER) bat De Minaur (AUS) : 3-6, 6-4, 6-3

Kwon (CdS) bat Daniel (JAP, LL) : 6-2, 2-6, 6-3

Lajovic (SER, n°8) bat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-4, 6-3



Wawrinka (SUI, n°3) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (1)

Martinez (ESP) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-2

Mannarino (FRA) bat Norrie (GBR, WC) : 2-6, 6-3, 6-3

Dimitrov (BUL, n°7) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-3, 6-3



Humbert (FRA) bat Kyrgios (AUS, n°6) : 6-3, abandon

Fritz (USA) bat Millman (AUS) : 7-5, 3-6, 6-1

Edmund (GBR) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-1

Auger-Aliassime (CAN, n°4) bat Bolt (AUS, LL) : 6-3, 7-6 (5)



Isner (USA, n°5) bat M.Zverev (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Giron (USA, Q) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Paul (USA, Q) bat McDonald (USA) : 6-7 (4), 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Jung (TPE, Q) : 7-6 (6), 6-1