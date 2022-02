ATP - Acapulco : Nadal enchaîne un troisième titre en 2022

Nadal n’a pas concédé le moindre set à Acapulco

ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Rafael Nadal est injouable en 2022 ! Victorieux à Melbourne avant d’aller chercher un 21eme titre en Grand Chelem lors de l’Open d’Australie, le « Taureau de Manacor » a profité de la finale du tournoi ATP d’Acapulco pour signer une 15eme victoire en autant de matchs disputés cette année et ajouter un 91eme titre à son palmarès. Cameron Norrie a tout tenté mais le Britannique n’a pas eu les armes pour résister au Majorquin. Un Rafael Nadal qui s’est tout d’abord montré chirurgical lors de la première manche. En effet, il n’a fallu qu’une seule et unique balle de break au numéro 5 mondial pour prendre l’avantage dans le premier set à l’issue du cinquième jeu. C’est ensuite sur sa toute première balle de set que la tête de série numéro 1 du tournoi a consolidé l’ascendant pris sur Cameron Norrie.Et Rafael Nadal l’a confirmé dès l’entame de la deuxième manche, prenant d’entrée le service de son adversaire. Pas décidé à baisser les bras, le Britannique a immédiatement répliqué. Après avoir écarté trois balles de débreak pour revenir à 40-A, le Majorquin a fini par céder et laisser Cameron Norrie recoller à un jeu partout. C’est alors que le « Taureau de Manacor » a haussé le ton, enchaînant quatre jeux dont deux breaks pour mener cinq jeux à deux. Dos au mur, le Britannique a retardé l’échéance en effaçant un de ses deux jeux de service de retard mais le mal était déjà fait. Sans hésiter, dès sa première balle de match, Rafael Nadal a mis un terme à cette finale (6-4, 6-4 en 1h55’) pour remporter son troisième titre de l’année en trois tournois disputés. Un résultat qui va lui permettre de déloger Stefanos Tsitsipas de la quatrième place du classement ATP, qui sera dominé dès ce lundi par Daniil Medvedev, et de confirmer le meilleur début de saison de sa carrière. Cameron Norrie, quant à lui, va atteindre son meilleur classement avec la 12eme place.bat Norrie (GBR, n°6) : 6-4, 6-4bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-3, 6-3bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 6-4, 6-4bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-3bat Paul (USA) : 6-0, 7-6 (5)bat Giron (USA) : 6-3, 6-4bat Gojowczyk (ALL, LL) : 6-1, 6-0bat Andujar (ESP, PR) : 6-1, 6-2bat Fritz (USA, n°7) : 3-6, 6-4, 6-2bat Kozlov (USA, LL) : 6-0, 6-3bat Lajovic (SER) : 7-6 (6), 2-6, 7-5bat Carreno Busta (ESP, n°8) : 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4)bat Wolf (USA, Q) bat : 6-1, 6-0bat Isner (USA) : 6-7 (2), 6-3, 6-4bat A.Zverev (ALL, n°2) : forfaitbat: 6-3, 6-4bat Hernandez (MEX, WC) : 6-0, 6-1bat Lopez (ESP) : 2-6, 6-0, 6-4bat: 6-3, 6-3bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (8), 5-7, 6-3bat Korda (USA) : 6-4, 4-6, 7-5bat Berrettini (ITA, n°5) : 4-6, 5-1 abandonbat Otte (ALL, Q) : 6-2, 6-4bat Millman (AUS) : 7-6 (3), 2-0 abandonbat Sonego (ITA) : 3-6, 7-6 (7), 6-2bat Djere (SER) : 7-6 (7), 7-6 (4)bat Altmaier (ALL, Q) : 7-6 (5), 6-2bat Verdasco (ESP, WC) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4bat Brooksby (USA) : 3-6, 7-6 (10), 6-2