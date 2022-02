ATP - Acapulco : Mannarino battu d'entrée

Adrian Mannarino, quart de finaliste à Dallas puis Delray Beach, n'a, cette fois, pas fait long feu. Le Français, 55eme joueur mondial, a été battu au premier tour du tournoi ATP 500 d'Acapulco au Mexique, sur dur extérieur, par l'Américain Taylor Fritz, 16eme joueur mondial et tête de série n°7, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h32 de jeu. Dans la première manche, le Français a été breaké d'entrée, avant de devoir évoluer avec cet handicap pour tout le reste de ce set. Mais, au moment où son adversaire d'un jour allait conclure, le Tricolore a alors obtenu quatre balles de débreak, avant que l'Américain ne s'en sorte, sur ce même jeu, à sa troisième balle de set, pour conclure (6-3). Enfin, dans la dernière manche, même s'il a, cette fois, sauvé une première balle, Adrian Mannarino a de nouveau été breaké d'entrée, avant de devoir, dans la foulée, sauver cinq balles de double-break. A 3-5, au moment de servir pour rester en vie dans cette rencontre, le 55eme joueur mondial a de nouveau craqué et Taylor Fritz a donc eu le dernier mot (6-3). Qualification également pour l'Espagnol Pablo Carreno-Busta, 17eme joueur mondial et tête de série n°8, qui a éliminé l'Allemand Oscar Otte, 82eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h17 de jeu.



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Paire (FRA)

Hernandez (MEX, WC) - Andujar (ESP, PR)

Lopez (ESP) - Nishioka (JAP, Q)

Fritz (USA, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Nadal (ESP, n°4) - Kudla (USA, LL)

Kozlov (USA, LL) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Lajovic (SER) bat Korda (USA) : 6-4, 4-6, 7-5

Paul (USA) - Berrettini (ITA, n°5)



Carreno Busta (ESP, n°8) bat Otte (ALL, Q) : 6-2, 6-4

Millman (AUS) - Giron (USA)

Wolf (USA, Q) - Sonego (ITA)

Djere (SER) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Norrie (GBR, n°6) - Altmaier (ALL, Q)

Isner (USA) bat Verdasco (ESP, WC) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Gojowczyk (ALL, LL) bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4

Brooksby (USA) - A.Zverev (ALL, n°2)