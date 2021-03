ATP - Acapulco : A.Zverev remporte son premier titre de la saison, aux dépens de Tsitsipas

Zverev se positionne pour Miami

ACAPULCO (MEXIQUE, ATP 500, dur extérieur, 1 003 885€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale



1er tour



Paire (FRA)

Mannarino (FRA)

Sombrero sur la tête, maillot de l'équipe nationale de foot sur les épaules..., qui a lancé sa saison sur les courts du tournoi mexicain, auquel il avait déjà participé à trois reprises sans parvenir à l'emporter. Mais pour son retour en finale, deux ans après sa défaite contre l'Australien Nick Kyrgios, Zverev n'a pas laissé filer cette fois l'occasion d'enfin inscrire son nom au palmarès. Pour cela, il adu tournoi quand l'Allemand s'était vu, lui, attribuer le dossard numéro 2.Cette finale avait pourtant bien mal commencé pour le numéro 7 mondial, mené d'entrée 3-0 par le numéro 5 au classement ATP. L'Allemand, bien aidé notamment par son service (14 aces samedi), a très vite recollé puis laissé sur place un Tsitsipas qui a déposé définitivement les armes après un jeu décisif dans le deuxième set, là encore nettement dominé par son adversaire (7-3).Le Grec est finalement resté en vie, avant de s'offrir à son tour une opportunité de prendre de nouveau le service de Zverev, et donc une balle pour égaliser à un set partout. Zverev l'a écarté avant de surclasser Tsitsipas dans le tie-break., qui débutera mercredi prochain en Floride, où Tsitsipas aura à coeur de prendre sa revanche après sa défaite de samedi.bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 7-6 (5)bat Musetti (ITA, Q) : 6-1, 6-3bat Koepfer (ALL) : 6-4, 7-6 (5)bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-5, 4-6, 6-3bat Dimitrov (BUL, n°5) : 6-4, 7-6 (3)bat Norrie (GBR) : 7-5, 6-4bat Ruud (NOR, n°8) : forfaitbat Isner (USA) : 6-3, 6-2bat Korda (USA, WC) : 6-3, 6-4bat Tiafoe (USA) : 2-6, 6-3, 7-6 (1)bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 6-2bat Fognini (ITA, n°6) : 6-4, 6-3bat Raonic (CAN, n°4) : 6-4, 6-2bat Griekspoor (PBS, Q) : 4-6, 6-3, 7-6 (3)bat Djere (SER) : 6-4, 6-3bat: 6-3, 6-1bat Caruso (ITA) : 6-4, 6-3bat Cilic (CRO) : 7-5, 6-2bat Sandgren (USA) : 6-3, 7-6 (8)bat Schwartzman (ARG, n°3) : 6-3, 2-6, 6-4bat Nakashima (USA, LL) : 6-4, 6-7(5), 7-6(5)bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-4bat: 6-4, 3-0(ab)bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-2bat Kozlov (USA, Q) : 6-3, 6-3bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 6-2bat Paul (USA) : 7-6(6), 6-4bat Galan (COL) : 6-4, 6-1bat Kudla (USA, Q) : 7-6(4), 4-6, 6-3bat Johnson (USA) : 6-2, 6-3bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-3, 6-1