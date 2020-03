ATP : Absent depuis l'US Open, Nishikori donne de ses nouvelles

Sorti dès le troisième tour à New York par le jeune Australien Alex De Minaur, en août dernier lors de l'US Open, un mois après avoir atteint les quarts de finale, à Wimbledon (défaite contre Roger Federer), Kei Nishikori (30 ans) n'a toujours pas rejoué depuis. Son retour à la compétition était pressenti à l'occasion du barrage de Coupe Davis entre le Japon et l'Equateur (à huis clos en raison du coronavirus), vendredi et samedi à Miki (Japon). Malheureusement pour le quart de finaliste du dernier Roland-Garros, où il avait été sèchement battu par le maître des lieux Rafael Nadal, il va devoir encore patienter. Opéré d'un coude cet automne, le Japonais a fait savoir jeudi sur le site officiel de la Coupe Davis que s'il n'était plus très loin de pouvoir reprendre, il n'était pas encore prêt pour autant pour l'instant. « Tout se passe bien, mais je ne suis pas prêt à temps. Mon coude va bien, mais mon corps n’est pas encore prêt et je veux le construire. Je me suis reposé depuis longtemps et je reviens de zéro », explique l'ancien numéro 4 mondial, descendu depuis en 31eme position, et pressé de faire son retour sur les courts.

Nishikori espère faire son retour à Miami

Nishikori avoue en effet qu'il a vécu l'Open d'Australie de loin avec beaucoup de frustration. Cette même frustration qui l'envahira de nouveau en marge du barrage de Coupe Davis ainsi que pendant le Masters 1000 d'Indian Wells, qu'il manquera également. « C’est triste de regarder de loin l’Open d’Australie et maintenant de rater la Coupe Davis puis un autre grand tournoi comme Indian Wells. » Au même titre qu'Andy Murray, autre grand champion au repos forcé actuellement, le natif de Shimane espère pouvoir en revanche être présent à Miami, fin mars (23 mars au 5 avril). « Je suis sûr que je reviendrai bientôt, je l’espère à Miami ou pour la saison sur terre battue. » En attendant, il continuera de prendre son mal en patience, et ses fans avec.