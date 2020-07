ATP : A.Zverev va collaborer avec Ferrer

Un peu plus d’un an après leur dernier duel, David Ferrer et Alexander Zverev vont se retrouver. Alors que l’Allemand a mis un terme à la carrière de l’Espagnol le 8 mai 2019 lors du Masters 1000 de Madrid, ce dernier ne semble pas lui en tenir rigueur. En effet, selon une information dévoilée par le quotidien espagnol Marca, David Ferrer va très prochainement étrenner pour la première fois son costume d’entraîneur aux côtés de l’actuel numéro 7 au classement ATP. Une collaboration qui va d’abord durer deux semaines afin d’évaluer s’il y a entente entre le joueur et son nouvel entraîneur. Une décision qui vient mettre un terme à plusieurs mois d’incertitude avec le père d’Alexander Zverev qui a pris le relais à la suite du départ d’Ivan Lendl durant l’été 2019.

A.Zverev avec Ferrer pour Roland-Garros

Alors que Boris Becker, qui a déjà été sporadiquement dans l’entourage d’Alexander Zverev, semblait également sur les rangs pour prendre en main les destinées de son compatriote, le choix de l’Allemand s’est donc tourné vers David Ferrer, spécialiste de la terre battue, vainqueur à trois reprises de la Coupe Davis et finaliste de Roland-Garros en 2013 face à Rafael Nadal. Si cette période initiale de quinze jours à Monte-Carlo s’avère payante, la collaboration entre les deux hommes pourrait se prolonger à l’automne durant la tournée sur terre battue qui va comprendre les Masters 1000 de Madrid puis de Rome avant une édition 2020 de Roland-Garros reprogrammée du 20 septembre au 4 octobre prochain. L’arrivée de David Ferrer aux côtés d’Alexander Zverev serait la deuxième collaboration de l’Allemand avec un entraîneur espagnol après Juan Carlos Ferrero, duo qui avait tenu quelques mois avant de prendre fin à l’issue de la saison 2017.