Anvers: Murray réussit ses débuts, Humbert défiera Goffin

Attraction du tournoi d'Anvers, qu'il pourrait quitter prématurément pour se rendre auprès sa femme, sur le point d'accoucher, Andy Murray a réussit ses débuts en Belgique en dominant le local Kimmer Coppejans, en deux sets (6-4, 7-6 [4]). L'ancien n°1 mondial affrontera au prochain tour, jeudi, le vainqueur de Cuevas-Dellien.

Dans le même temps, c'est passé pour le Français Ugo Humbert, vainqueur de Josef Kovalik (6-4, 7-5). Le gaucher tricolore défiera un certain David Goffin, tête de série n°2 du tournoi, au prochain tour.

Andy's Antwerp campaign is off to a good start @andy_murray defeats Coppejans to progress at the @EuroTennisOpen



