Adria Tour : Thiem s'excuse lui aussi

Vainqueur de l’étape de Belgrade de l’Adria Tour, Dominic Thiem ne s’attendait sans doute pas à ce qui allait se passer dans les dix jours qui ont suivi son triomphe serbe. L’Autrichien, comme prévu, a rapidement pris la direction de Nice, où il a disputé le deuxième week-end de l’Ultimate Tennis Showdown, samedi et dimanche dernier. Mais dimanche soir il a appris, comme tout le monde, le test positif au coronavirus de Grigor Dimitrov, suivi, dans les jours qui ont suivi, de Borna Coric, Victor Troicki et Novak Djokovic, qui ont tous participé à l’Adria Tour, sans vraiment respecter les gestes barrières (présence d'un public nombreux, pas de masques, grosse fête de fin de tournoi...). Ce jeudi, le n°3 mondial a décidé de s’exprimer sur le sujet sur son compte Instagram.

Thiem : "Nous avons été trop optimistes"

« J’étais choqué quand j’ai appris ce qu’il se passait sur l’Adria Tour. Nous avons joué sans public pendant des semaines, donc on était plus qu’heureux de voir des fans sur cet événement. On faisait confiance aux règles du gouvernement serbe concernant le coronavirus, mais nous avons été trop optimistes. Notre comportement était une erreur, nous avons été trop euphoriques. Je suis extrêmement désolé. Je me suis fait tester cinq fois ces dix derniers jours et le résultat a toujours été négatif. Je souhaite tout le meilleur à tous ceux qui ont été infectés et une rapide guérison. » Alors qu’aucun contrôle positif n’a été à déplorer à l’UTS, qui se déroule à huis clos, Dominic Thiem va désormais essayer de se re-concentrer sur le tennis, avec un match contre David Goffin samedi et un contre Matteo Berrettini dimanche à son programme. Avec une victoire et une défaite au compteur, il est actuellement neuvième du classement.