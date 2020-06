Adria Tour : Coric premier vainqueur du jour, Zverev battu

Zverev chute d'entrée

A

DRIA TOUR

Du 12 juin au 5 juillet à Belgrade, Zadar et Banja Luka (première édition)

Groupe A



Groupe B



>>> Chaque joueur dispute deux matchs le samedi et un le dimanche, plus une éventuelle finale.

>>> Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale, qui se déroule le dimanche soir.

>>> Les matchs se déroulent en deux sets gagnants de quatre jeux chacun, avec un tie-break classique en cas de 3-3.

Samedi 20 juin (à Zadar, Croatie)



Dimanche 21 juin (à Zadar, Croatie)



C'est parti pour la deuxième étape de l'Adria Tour ! Ce week-end, la compétition organisée par Novak Djokovic fait étape à Zadar, en Croatie, en l'absence de celui qui s'est imposé le week-end dernier lors de la première étape à Belgrade, Dominic Thiem, parti disputer l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou près de Nice. La compétition a débuté par une rencontre du groupe A entre Grigor Dimitrov (19eme) et Borna Coric (33eme), et pour son tout premier match depuis quatre mois, le Croate a créé une petite surprise en s'imposant 4-1, 4-1 en 35 minutes contre le Bulgare. Coric a notamment fait la différence sur son deuxième service, remportant 75% des points, contre 18% pour son adversaire.Dans le groupe B, la journée a également commencé par une surprise avec la victoire du Serbe Danilo Petrovic, n°157 mondial, sur Alexander Zverev, n°7. Le joueur de 28 ans s'est imposé en deux tie-breaks très faciles (7-2 puis 7-1) en 56 minutes contre le joueur allemand. Zverev a notamment été plombé par ses 12 doubles-fautes !2- Grigor Dimitrov (BUL) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusNovak Djokovic (SER) : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perduPedja Krstin (SER) : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perdu2- Alexander Zverev (ALL) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusMarin Cilic (CRO) : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perduAndrei Rublev (RUS) : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perdubat Dimitrov : 4-1, 4-1bat Zverev : 4-3 (2), 4-3 (1)Djokovic - KrstinRublev - CilicDimitrov - KrstinRublev - PetrovicDjokovic - CoricZverev - Cilic4 matchs à partir de 14h00Finale à 20h00