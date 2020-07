Adria Tour : Bartoli défend Djokovic

"C’est très facile de le blâmer après"

Si Rafael Nadal et Roger Federer ne se sont pas encore officiellement exprimés sur ce sujet ô combien polémique, Novak Djokovic a été l’objet de très nombreuses critiques après l’Adria Tour, cette tournée caritative dans les Balkans lors de laquelle le numéro un mondial, tout comme Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, a été testé positif au Covid-19. Andy Murray, Milos Raonic ou encore Nick Kyrgios n’ont ainsi pas manqué de souligner, et sans aucune règle de distanciation sociale.Certains, toutefois, lui trouvent des circonstances atténuantes. Comme Boris Becker, ancien entraîneur du Serbe, mais également Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga. Marion Bartoli aussi. ". Et c’était très spécial pour lui de faire ça à Belgrade, où il a grandi, a-t-elle déclaré dans l’émission "Match Point" sur Tennis Majors. Il ne faut pas oublier non plus qu’il y avait 25 000 spectateurs pour un match de foot à Belgrade quelques jours auparavant. Et le gouvernement serbe l’a autorisé.. Et puis c’est très facile de le blâmer après, et de dire qu’il aurait dû faire plus attention et être plus prudent. Mais si rien ne s’était passé, tout le monde aurait applaudi son initiative et dit que c’était un super événement."Un argumentaire qui n’a pas vraiment convaincu le joueur américain Noah Rubin, également présent dans l’émission., a ainsi déclaré le 225e joueur mondial.