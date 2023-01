Adélaïde : Daniil Medvedev en grande forme et qualifié pour les quarts

Daniil Medvedev va-t-il revenir en grande forme pour cette année 2023 ? Après avoir connu une année 2022 en dents de scie et où il aura eu du ma à confirmer à certains moments, le Russe pourrait bien être de retour au premier plan. Ancien numéro 1 mondial et vainqueur de l'US Open en 2021, Medvedev avait entamé 2022 avec une finale à l'Open d'Australie mais tout s'était ensuite détérioré. Défait par Nadal au terme d'un combat monstrueux à Melbourne, il avait ensuite connu une longue période de moins bien. Revenu en forme en fin de saison, Medvedev continue de montrer de belles choses en ce début d'année 2023 et il fait plaisir à voir au tournoi d'Adélaïde où il est engagé.

Medvedev en quart de finale à Adélaïde

Ainsi, ce mercredi, le Russe n'a connu aucune difficulté pour se défaire de Miomir Kecmanovic (6-0, 6-3). Victorieux en deux sets, la tête de série numéro 3 du tournoi australien a donc empoché son billet pour les quarts de finale où il affrontera son compatriote Karen Khachanov, tête de série n°8 et victorieux de Jack Draper (6-4, 6-2). Le Russe espère bien se qualifier ensuite pour les demi-finales, où il pourrait rencontrer Novak Djokovic pour un match totalement explosif et un premier aperçu de ce qui pourrait être parmi les gros duels en 2023.

Dans les autres 8es de finale, Yoshihito Nishioka a battu Mackenzie McDonald (6-4, 6-3) et a rallié les quarts de finale où il défiera Alex Popyrin, tombeur de Marcos Giron (4-6, 6-4, 6-3). Novak Djokovic jouera tout à l'heure face au Français Quentin Halys afin de valider sa place en quart de finale.