Acapulco: Pouille victime d'un virus et forfait

Nul doute que Lucas Pouille avait imaginé pouvoir surfer sur la dynamique née de sa demi-finale à l'Open d'Australie, mais le Français n'en a pas l'occasion. La faute à un virus qui vient de le contraindre à une semaine d'alitement, après son élimination dès le premier tour du récent tournoi de Montpellier, puis un premier forfait à Rotterdam. Le n°1 français s'en explique sur son compte Twitter et confirme dans le même temps qu'il renonce à sa participation au tournoi d'Acapulco, qui sera disputé la semaine prochaine, mais qu'il ne sera pas en mesure d'honorer de sa présence.

"Je ne serai pas en mesure de participer, vraiment désolé, confirme Pouille. Ça prend plus de temps que je ne le pensais pour me débarrasser de ce virus et je ne peux pas prendre de risque. J'avais hâte de jouer à Acapulco, je suis très déçu, mais j'espère y aller dans le futur. Je vais maintenant travailler afin d'être prêt pour Indian Wells." Le premier Masters 1 000 de la saison se jouera à partir du 6 mars prochain.