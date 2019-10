Le décathlon est bien un monde de fous. Kevin Mayer le sait évidemment mieux que personne. Il ne cesse de le répéter depuis des années avec des mots bien choisis, en partageant son plaisir, mais aussi ses incessantes tortures. Et il a beau être un des plus grands décathloniens de tous les temps, si ce n'est le plus grand, la réalité de ses travaux d'Hercule le rattrape parfois. C'était le triple zéro à Berlin à la longueur, l'an dernier, aux championnats d'Europe. Cette fois c'est la blessure, et donc le même résultat cruel : l'abandon.

Déjà lors des cinq premières épreuves, son émotion débordante trahissait une sacrée tempête sous le crâne. Presque au bord des larmes, après un lancer du poids finalement assez banal, il s'était touché le genou avec insistance à la suite d'un saut en hauteur. Mais Mayer continuait... Comme il l'avait indiqué lui-même mercredi soir (sur le site de la FFA), il savait qu'en assurant le coup, il avait trop de marge et gagnerait quand même et avait trop de marge : "Il y a deux ou trois pépins physiques avec lesquels je dois composer, mais c’est le décathlon, tout le monde fait comme ça. Je suis plutôt confiant, parce que ma deuxième journée est meilleure que celle des autres."

"Voir mes proches déçus, c'est horrible"

Il avait raison, reprenant la tête au disque en assurant un seul lancer, quand son principal adversaire Damian Warner ratait ses jets en touchant le filet. Mais alors que le 110m haies, pour reprendre le programme jeudi, avait déjà été très poussif, la course à intensité suivante - à savoir sa prise d'élan à la perche - n'a pas pardonné. S'arrêtant d'abord une fois, il a pris le temps pour recalculer ses marques et tenter quand même d'assurer, de passer ne serait-ce qu'une minuscule barre. Impossible. Son ischio-jambier l'a lâché. Il révèle sur France 4 que ses soucis datent d'il y a un mois.

"J'ai eu mal au tendon d'Achille, je me suis arrêté trois semaines et ça allait mieux, mais je ne fais pas qu'une seule épreuve. Et ça s'est réveillé au bout de trois ou quatre... Jeudi matin, je pouvais à peine marcher. J'attendais que ça monte à l'adrénaline, mais sur les haies, cette douleur s'est réveillée et m'a créé des tensions ailleurs. Gagner ou pas, je m'en fous. Je me relèverai toujours d'un zéro, mais voir mes proches déçus, c'est horrible. J'apprends énormément. Chaque décathlon est une mine d'or en tant que sportif, qu'homme, que frère, que copain..." C'est la double peine, puisqu'il devra valider un décathlon complet en début de saison prochaine afin de se qualifier pour les JO 2020: "A 8 300 points, assurer au pied levé, ce ne sera pas du tout difficile." C’est déjà ça.