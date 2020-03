La pandémie de coronavirus a totalement bouleversé le monde du sport, qu'il soit collectif ou individuel. Outre les nombreuses compétitions reportées voire annulées, les entraînements ont également grandement été perturbés. C'est le cas, par exemple, pour les athlètes. D'ailleurs, Eliud Kipchoge, qui a brisé, il y a quelques mois, la barrière des 2 heures sur marathon, a tenu à prendre la parole. Le Kényan, âgé de 35 ans, est champion du monde 2003 du 5000m mais surtout champion olympique en titre du marathon. Dans une vidéo, il a ainsi tenu à faire passer un message : « Je pense que lorsque le virus sera terminé, j'aurais alors 3 à 4 mois d'entraînement vraiment intensif pour pouvoir concourir à nouveau, une durée qui, je pense, devrait permettre au monde entier de vaincre ce virus au cours du prochain mois et peut-être qu'en mai nous pourrons reprendre notre entraînement. Nous gagnerons ce combat contre le Covid-19. Je me concentre totalement sur moi-même, je me concentre totalement sur la sécurité de toute ma famille et tout ça parce que c'est encore très... Le virus nous a frappés de plein fouet et nous n'étions pas préparés. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur toutes les personnes - ma famille et moi-même - essentiellement sur la façon dont nous serons en sécurité pour les mois à venir. »