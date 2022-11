Vicaut va de nouveau s'entraîner avec Ontanon

Vicaut : "Il me tient à cœur de réaliser à nouveau des exploits "

A l'instar de Christophe Lemaitre, qui a décidé de changer toute sa structure d'entrainement pour repartir sur un nouveau cycle jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, son homologue du sprint français Jimmy Vicaut a lui aussi choisi de donner un nouvel élan à sa carrière, après une période bien compliquée, aussi bien au niveau physique que chronométrique., Guy Ontanon. Jimmy Vicaut a expliqué son choix dans un long message sur Instagram.« Ces dernières saisons ont été remplies de déception et de désillusion. Mais heureusement que la vie ne résume pas qu’à des performances et des médailles. Ces 3 années à l’étranger m’ont permis d’évoluer, de rencontrer des personnes formidables, de découvrir de nouvelles cultures, de vivre des expériences humaines et professionnelles enrichissantes. En toute sincérité, je n’aurais jamais pensé vivre un tel parcours. Pourtant, il me tient à cœur de réaliser à nouveau des exploits car l’athlétisme ce n’est pas qu’une passion, c’est aussi mon métier. Ainsi à 1 an et demi des JO de Paris, j’ai fait le choix de rentrer chez moi, ici en France.Pour atteindre mes objectifs sur la piste, j’ai donc repris ma collaboration avec Guy Ontanon, lui et moi avons encore beaucoup de choses à accomplir ensemble. Merci à toutes les personnes qui continuent à croire en moi, en ma carrière et en mes choix » , écrit le médaillé de bronze olympique et médaillé d’argent mondial. Jimmy Vicaut espère désormais repartir sur de bonnes bases, après une saison 2022 où il n'a pas disputé les championnats du monde en individuel à Eugene (disqualification en relais lors de la finale) et a été éliminé en demi-finales du 100m des championnats d'Europe de Munich, avant de décrocher la médaille d'argent sur le relais 4x100m. Avec un temps de 10"10 réussi à Montreuil en juin, il n'était que le 83eme performeur mondial sur 100m cette année.