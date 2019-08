Un 400m haies extraordinaire à Zurich !

Le premier volet des finales de Diamond League se tenait jeudi à Zurich, avant la seconde partie à Bruxelles la semaine prochaine.

Karsten Warholm a été phénoménal au 400m haies, vainqueur en 46"92 soit le deuxième chrono de l'histoire (record du monde pour Kevin Young en 46"78, aux JO 1992) ! C'est aussi la première fois qu'un 400m haies se termine avec deux coureurs sous les 47", puisque Rai Benjamin est deuxième en 46"98, troisième performance de tous les temps.

A noter également les MPM de Juan Miguel Echevarria à la longueur (8,65m) et, chez les filles, de Shaunae Miller-Uibo sur 200m (21"74) et Lijiao Gong au poids (20,31m). Noah Lyles a remporté le 100m en 9"98, Justin Gatlin est quatrième en 10"08. Enfin, Renaud Lavillenie est quatrième du concours de perche à 5,73m, loin derrière Sam Kendricks vainqueur à 5,93m, et Pascal Martinot-Lagarde a dominé son 110m haies en 13"51.