Ultra-trail : Marmissolle remporte la Diagonale des Fous

Le palmarès de la Diagonale des Fous affiche un nouveau nom depuis vendredi. Beñat Marmissolle, qui participait cette année à l'épreuve pour la deuxième fois, a fait encore mieux que pour ses débuts, l'année dernière. Troisième en 2021 sur ce Grand Raid de la Réunion qui constitue l'un des rendez-vous les plus attendus chaque année par les spécialistes de l'ultra-trail, Marmissolle a passé la ligne d'arrivée en vainqueur cette fois. En l'absence de trois monstres de la spécialité (Benoît Girondel, François D'Haene et Emilie Maroteaux), le Français succède ainsi aux deux ex-aequo de la dernière édition Ludovic Pommeret et l'Italien Daniel Jung, qui s'étaient partagé la victoire en 2021 un an après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie de Covid-19. L'histoire aurait pu se répéter cette année encore, dans la mesure où après avoir été longtemps à la lutte, le futur vainqueur et le Suisse Jean-Philippe Tschumi, arrivé deuxième à cinq minutes de Marmissolle, se sont attendus sur les sentiers.

Marmissolle : "Rien de plus beau ne pouvait m'arriver"

Sauf que le nouveau règlement demande désormais à ce qu'il y ait impérativement un seul vainqueur. Le membre du Team Asics Trail a été celui-ci, au bout de 23h14 d'efforts. Sur cette course ayant la réputation de course la plus dure au monde et allongée cette année à 165 km pour un dénivelé positif supérieur à 10 000 m, l'ultra-trailer basque licencié à Bayonne confirme ainsi son excellente saison, avec notamment des victoires sur le Restonica Trail, la 6000D, le Black Mountain Trail ainsi qu'une très belle 6eme place l'été dernier sur l'UTMB avant son exploit de vendredi à la Réunion. Une performance qui a tout du rêve qui se réalise pour un Beñat Marmissolle ivre de bonheur après son succès. "C'était une diagonale exceptionnelle ! L'année dernière j'avais vécu énormément de choses ici, rencontré beaucoup de personne, et une terre qui m'a marqué. Je m'étais juré de revenir. Je suis revenu cette année et je pense que rien de plus beau ne pouvait m'arriver."