Triple saut: Claye devient le 3e meilleur performeur de tous les temps

Incroyable performance de Will Claye qui a établi, samedi à Long Beach, la 3e meilleure performance de tous les temps du triple saut avec un bond mesuré à 18,14m, se rapprochant ainsi de Christian Taylor (18,21 m) et du recorman du monde Jonathan Edwards (18,29 m). L'Américain, dont le record personnel culminait jusqu'alors à 17,91m, est devenu le 6e homme à franchir la barre des 18 mètres.

Le double vice-champion olympique (2012 et 2016) se place comme le concurrent principal de Christian Taylor avant les prochains championnats du monde à Doha (du 29 septembre au 6 octobre 2019). À noter qu'avec ses 18,04m établis en 2013, le Français Teddy Tamgho recule du même coup au 6e rang des meilleurs sauteurs de l'histoire de la discipline.

PR ALERT Will Claye @WilliamClaye jumps 18.14m (59-06.25) (0.4) at the USATF SoCal Jim Bush Championships in Long Beach, Ca ‼️

Will Claye now owns the 3rd best all-time jump in the world ‼️@_jumpersworld @usatf @jeremyfhj @flotrack @milesplit #triplejump @lsabre_Avenger pic.twitter.com/u2hnQ9vRoX