Seul un Français était parvenu à être sacré champion du monde de triathlon WTCS. Il s’agissait de Vincent Luis, victorieux dans la discipline en 2019 et en 2020. Deux ans après ce dernier succès mondial tricolore, Léo Bergère a fait retentir l’hymne national français à Abu Dhabi, dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Profitant des contre-performances d’Alex Yee et Hayden Wilde, Léo Bergère a saisi sa chance pour devenir le deuxième tricolore sacré mondialement en triathlon WTCS. Une prestation parfaite et maitrisée par l’Isérois.

À 26 ans, Léo Bergère conclut de la plus belle des façons sa remarquable saison. Il a notamment été sacré lors des Championnats d'Europe à Munich (Allemagne) en août dernier. Un succès qui le rapprochait alors des Jeux Olympiques de Paris en 2024, l’objectif suprême actuel de tous les athlètes.