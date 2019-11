Taylor, scandalisé par la nouvelle Diamond League, crée l'Association des athlètes

La Diamond League supprimera le 200m, le triple saut, le 3 000m steeple et le lancer du disque la saison prochaine.

Christian Taylor, triple champion du monde en titre du triple saut et deuxième meilleur performeur de l'histoire (18,21m en 2015), ne supporte pas la réforme et a décidé de créer l'Association des athlètes afin de faire entendre la voix des sportifs face à l'IAAF.

"C'est le moment d'un vrai changement, écrit l'Américain sur Twitter. Je refuse de rester sans rien faire plus longtemps. Je suis incroyablement déçu. Notre sport, c'est l'unité et la diversité, séparer les événements ne peut qu'apporter des problèmes à ce sport que nous aimons. Je suis entré en discussion avec d'autres athlètes, afin d'avoir une meilleure voix pour améliorer le futur. J'annonce ainsi la formation de l'Association des athlètes - une association pour tous les athlètes professionnels à travers le monde. Nous nous battrons pour les droits des athlètes et demanderons au final un siège à la table et une voix afin de voir comment notre sport avance et peut évoluer sans régresser. Pour le moment, nous les athlètes, n'avons aucun pouvoir. Il y a déjà une commission des athlètes, mais nous avons besoin d'être indépendants de l'IAAF. Si vous êtes un athlète professionnel et voulez aider à ce changement positif, envoyez-nous un e-mail afin de vous enregistrer et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je refuse d'abandonner et ferai tout ce que je peux pour obtenir de vraies réponses."