Semi-marathon : Kiplimo bat le record du monde

Il avait déjà un titre de champion du monde en poche depuis un peu plus d’un an, le voici désormais détenteur du record du monde ! Agé de 21 ans, l’Ougandais Jacob Kiplimo a établi ce dimanche à Lisbonne la meilleure marque de l’histoire du semi-marathon, en courant les 21 kilomètres en 57 minutes et 31 secondes, et effaçant ainsi des tablettes le Kenyan Kibiwott Kandie, détenteur du record depuis décembre 2020, pour une seconde ! Kiplimo bat son record personnel de six secondes, après avoir réussi une course parfaite où il passé la barre des cinq kilomètres en 13’40, celle des dix kilomètres en 27’05 et celle des quinze kilomètres en 40’27 (du jamais vu à ce stade-là d’un semi-marathon). Au final, il s’est imposé avec 2’08 d’avance sur les Ethiopiens Esa Huseyidin Mohamed et Gerba Beyata Dibaba, qui complètent le podium mais n’étaient clairement pas sur la même planète que Kiplimo ce dimanche. Du côté des femmes, la victoire est revenue à l'Ethiopienne Tsehay Gemechu, en 1h06'06.

Kiplimo déjà médaillé olympique cet été

L’Ougandais conclut de la plus belle des façons cette année 2021, qui l’aura également vu décrocher la médaille de bronze sur le 10 000m aux Jeux Olympiques de Tokyo, et terminer cinquième du 5 000m. Avec cette médaille, Kiplimo avait ainsi contribué aux plus beaux JO de l’histoire de l’Ouganda, qui n’avait jamais remporté plus de deux médailles jusque-là, et qui en a glané quatre cette année, toute sur le demi-fond. Le 27 mars prochain, à Yangzhou en Chine, Kiplimo tentera de défendre son titre de champion du monde du semi-marathon, lui qui l'avait emporté en 2020 à Gdynia en 58'49, le record des championnats.