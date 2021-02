Saut en hauteur : Vlasic prend sa retraite

C'est une page de l'athlétisme mondial qui se tourne. En effet, ce vendredi, la Croate Blanka Vlasic, double championne du monde et double médaillée olympique du saut en hauteur, a annoncé son départ à la retraite, alors qu'elle est aujourd'hui âgée de 37 ans. Cette décision résulte d'un très grand nombre de blessures accumulées au cours de ces dernières années. Dans une lettre ouverte annonçant la nouvelle, l'athlète a ainsi notamment écrit : « J'ai essayé de soigner ma blessure des années durant, espérant être en mesure de revenir face à la barre. » Durant ces fameuses dernières années, la principale intéressée a ainsi dû notamment subir « d'innombrables traitements de réhabilitation et de déceptions. Je savais que le moment était venu (ndlr : de se retirer) et j'étais entièrement sereine. » Dans ses écrits, la sportive a précisé que cette décision a été prise « naturellement ».

Vlasic n'a jamais été championne olympique

Blanka Vlasic possède certainement l'un des plus beaux palmarès de sa discipline. Seulement, un titre majeur, et non des moindres, lui aura toujours échappé. En effet, il s'agit du titre olympique. Aux Jeux Olympiques d'été, la Croate n'a pas pu faire mieux qu'une médaille d'argent, en 2008, à Pékin en Chine. En 2016, à Rio de Janeiro au Brésil, la sauteuse s'était alors contentée du bronze. En revanche, la sportive a réussi à se couvrir d'or au niveau mondial et même à deux reprises. Une première fois à Osaka au Japon en 2007, avant de récidiver deux ans plus tard, en 2009, pour conserver son titre à Berlin en Allemagne. Sa moisson est également complétée par une médaille d'argent, en 2011, à Daegu en Corée du Sud, et une autre en 2015, à Pékin en Chine. Son palmarès ne s'arrête pas là pour celle qui a été désignée athlète de l'année en 2010. Son record personnel est de 2,08m, soit le deuxième meilleur saut de l'histoire, derrière les 2,09m de la Bulgare Stefka Kostadinova, détentrice du record du monde.