Sally Pearson prend sa retraite

En proie à un corps usé par les blessures, Sally Pearson a annoncé sa retraite des pistes, à 32 ans. L’Australienne, championne olympique (2012) et du monde (2011 et 2017) du 100m haies, a été victime début juillet d’un problème aux ischio-jambiers, alors qu’elle revenait de quatorze mois d’absence suite une blessure au tendon d’Achille. "Je suis fière d’avoir toujours été sur la ligne de départ prête à gagner. Je ne crois plus pouvoir y parvenir", a-t-elle notamment écrit sur les réseaux sociaux.