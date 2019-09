Quand Michael Johnson allume Coleman

Quadruple champion olympique (sur 200m, 400m deux fois et 4x400m) et véritable légende de l’athlétisme, Michael Johnson n’est pas tendre avec Christian Coleman, lequel a miraculeusement échappé à une suspension après avoir manqué trois contrôles antidopage.

"Cela le discrédite totalement, désormais, pour incarner ce sport. Il ne sera jamais le visage de l’athlétisme. Cela le poursuivra et c’est logique. C'est une question extrêmement sensible car Christian Coleman était censé remplacer Usain Bolt en tant que grande vedette de l'athlétisme. Je ne pense pas que cela arrivera dorénavant. Les fans n'ont aucune tolérance à l'heure actuelle pour toute infraction sur le dopage", dixit la Loco de Waco, radicale dans un entretien accordé à la BBC.

"Bien sûr, l'Usada (l’agence américaine anti-dopage) a commis une grave erreur en l’attaquant alors que leurs propres règles démontraient qu'il avait manqué deux tests et pas trois, poursuit Michael Johnson. Mais si vous voulez vous imposer comme la nouvelle référence de ce sport, vous avez la responsabilité de toujours mettre à jour votre localisation et de ne pas commettre ce genre d’erreurs." En attendant, Christian Coleman est bel et bien à Doha ces jours-ci pour briguer l’or des Mondiaux. Avec déjà à son actif le meilleur chrono des séries en 9"98.