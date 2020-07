Perche : Duplantis déjà très haut

En cette saison 2020 d’athlétisme où très peu de compétitions ont pu se dérouler en plein air en raison de la pandémie de coronavirus, établir une « meilleure performance mondiale de l'année » début juillet n’a pas autant de signification que d’habitude, mais cela reste un très beau résultat qu’a signé Armand Duplantis ce samedi à Göteborg, à huis clos. Le recordman du monde du saut à la perche (6,18m) a en effet passé une barre à 5,94m, battant ainsi le record du meeting. Déjà assuré de la victoire, le Suédois de 20 ans a franchi cette barre à son troisième essai, et dépasse ainsi dans les bilans mondiaux les Américains Jacob Wooten et Matt Ludwig, qui avaient réussi 5,90m en février dernier à Mexico.

Duplantis : "Je me sens encore un peu rouillé"

« Tout est un peu différent à huis clos, mais c’est toujours mieux que de s’entraîner. Je me sens encore un peu rouillé. Ça a été difficile pour moi ces derniers temps, surtout quand j’étais en Louisiane et que je n’avais pas accès aux infrastructures d’entraînement. Je suis encore un peu hors de forme », a-t-il reconnu après le meeting. Armand Duplantis a écrasé la concurrence à Göteborg, puisque le Norvégien Pal Haugen Lillefosse a terminé deuxième avec une barre à 5,60m et le Polonais Piotr Lisek troisième avec une barre à 5,35m.