Mondiaux: Van Niekerk forfait

Wayde Van Niekerk ne défendra pas son titre du 400m lors des Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre).

Opéré du genou droit en octobre 2017, puis victime d'une contusion osseuse en juin 2019, le recordman du monde sur le tour de piste (43"03) n'est encore jamais revenu à son meilleur niveau. Cette saison, il n'a cessé de repousser son retour sur les pistes, jusqu'à son forfait qu'il a annoncé sur son compte Twitter. "Mon objectif principal est de prendre soin de mon corps et quand l'opportunité viendra, je la saisirai", a expliqué le champion olympique. "Pour l'instant, je ne me précipite pas, je ne me mets pas de pression. Je suis extrêmement heureux et en paix au point où j'en suis."

En juillet il avait débuté une séance de rééducation à Doha, dans le but de revenir à temps, mais cela n'a pas été possible. "Les équipes médicales, à Bloemfontein et Aspetar, ont fait tout ce qu'elles ont pu pour qu'il soit prêt pour les Mondiaux, mais ce n'était simplement pas possible", a déclaré son médecin, Louis Holtzhausen. Il indique que Van Niekerk sera de retour rapidement. De quoi viser les JO de Tokyo en 2020.

Hey Guys. Here is an update on my come back. I’m so positive and just taking things day by day, respecting my body and when the opportunity comes, I’ll take it! No rush. Thanks so much for all your support! pic.twitter.com/gCmb0VpPcH