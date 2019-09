Mondiaux: Le 50 km marche menacé, Diniz en colère

En tant que diffuseur des championnats du monde qui commencent vendredi à Doha, France Télévisions a été prévenu d’une possible annulation des courses longues distance de ce premier weekend de compétition en raison des fortes chaleurs, et ce malgré la programmation nocturne de ces épreuves (23 h 30). Le marathon féminin, le 27 septembre, et le 50 km marche, le 28, sont concernés.

Une décision sera prise 1 heure avant pour le marathon et 2 heures avant pour la marche. Doha enregistre actuellement un mois de septembre très chaud avec un ressenti de 48°C le soir à 20h #IAAFDoha2019 #Doha2019 — France tv sport (@francetvsport) 23 septembre 2019

Interrogé par le diffuseur public, le tenant du titre Yohann Diniz fustige le manque de préparation des organisateurs : "On savait très bien qu'il n'allait pas faire 20 degrés. C'est un peu du grand n'importe quoi. Après, oui c'est bien, on veut protéger les athlètes et leur intégrité physique. Mais il ne fallait pas y penser trois jours avant !"

Le Français confie même se poser la question de sa participation : "On est dans un four. Forcément, l'intégrité physique peut en prendre un coup". Des inquiétudes que l’IAAF a tenté de calmer sur Twitter en déclarant qu’elle n’a jamais considéré l’annulation ou le report d’une épreuve sur route.