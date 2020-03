Mondiaux indoor : La nouvelle date confirmée par World Athletics

New dates agreed for World Indoor Championships in Nanjing.

Les athlètes savent désormais de quoi sera composé leur hiver 2020-2021. En effet, face à la crise liée au Covid-19, World Athletics avait pris les devants et décidé de reporter les championnats du monde indoor prévus à Nankin du 13 au 15 mars mais sans fixer une nouvelle date, mis à part la tenue des épreuves en 2021. A l’occasion d’une réunion de son Conseil, l’instance mondiale de l’athlétisme a fixé au week-end des 19, 20 et 21 mars 2021 la prochaine édition des Mondiaux indoor, toujours prévus dans la cité chinoise. Une compétition qui viendra donc deux semaines seulement après les championnats d’Europe qui auront lieu à Torun du 5 au 7 mars 2020. Un écart qui était le minimum fixé par un accord entre World Athletics et European Athletics en amont de l’annulation des Mondiaux 2020.