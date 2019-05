Mondiaux de relais: le 4x200m tricolore disqualifié en série

Pourtant deuxième de sa série dans l'épreuve du 4x200m des mondiaux de relais qui se déroulent actuellement du côté de Yokohama, le quatuor tricolore masculin a été disqualifié ce dimanche, pour un passage hors zone.

Marvin René, Gautier Dautremer, Ryan Zeze et Amaury Golitin s'arrêtent donc là et ne disputeront pas la finale. Une finale prévue à 20h23 et à laquelle participeront en revanche le Nigéria, le Etats-Unis, le Japon, les Bahamas, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Chine et le Kenya.