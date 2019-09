Sacré champion du monde du 800m à Londres en 2017, Pierre-Ambroise Bosse ne défendra pas son titre en finale à Doha.

L’intéressé a été éliminé en demi-finale des Mondiaux qatariens, bon dernier de sa série quand il lui fallait prendre l’une des deux premières places pour obtenir sa qualification.

Huitième en 1'47''60 d'une course dominée par le Bosnien Amel Tuka en 1'45''63, Bosse a coincé dans la dernière ligne droite et fini sa course sans élan après une bousculade dans les derniers mètres.