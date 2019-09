Mondiaux-4x400m mixte: Le titre pour les Etats-Unis de Felix

Pour la première fois au programme des championnats du monde, le relais 4x400m mixte a été remporté par les Etats-Unis.

Wilbert London, Courtney Okolo, Michael Cherry et Alyson Felix ont au passage établi un record du monde de la distance en 3’09"34.

Pour la dernière nommée, il s’agit de son 12e titre mondial - record ainsi amélioré - le premier depuis la naissance de sa fille en 2018.

La Jamaïque (3’11"78) et Bahreïn (3’11"82) complètent le podium.

3:09.34

World record

World champions



