Mondiaux 2025 : Le Kenya lance sa candidature et compte accueillir l'événement à Nairobi

Après le Rwanda pour le cyclisme, 2025 sera-t-elle l’année des grands événement sportifs en Afrique ? Alors que les championnats du monde d’athlétisme auront lieu à Eugene l’an prochain après avoir été repoussés d’un an en raison du décalage des Jeux Olympiques, puis à Budapest en 2023, World Athletics est à la recherche d’une ville-hôte pour la 19eme édition de l’événement créé en 1983. Si l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord ont déjà accueilli cet événement depuis sa fondation, l’Afrique n’a pas encore eu droit de cité malgré les apports du continent à l’histoire de l’athlétisme. Face à cela, World Athletics a décidé de mettre en place dès 2019 une alternance entre tous les continents alors que l’Asie et l’Europe s’étaient partagés à tour de rôle toutes les éditions entre 2005 et 2019. Face à cette décision, la ministre kenyane des sports Amina Mohamed avait laissé entendre que son pays serait candidat à l’avenir… et ce sera pour 2025.

Nairobi face à Tokyo

La Fédération Kenyane d’athlétisme (Athletics Kenya) a confirmé la candidature de Nairobi, qui a accueilli les championnats du monde juniors à deux reprises ces dernières années, par l’intermédiaire d’un communiqué. « Nous avons organisé deux championnats du monde juniors très réussis au Stade Kasarani en 2017 et en août 2021, où un certain nombre de records du monde et de records personnels ont été réalisés, a rappelé Jackson Tuwei, président d’Athletics Kenya, dans ce communiqué. Nous avons tiré de nombreux enseignements de l'organisation de ces deux événements, et maintenant, logiquement, c'est à notre tour d'organiser l'événement phare. » Toutefois, Nairobi ne sera pas seule dans la course à cette investiture. En effet, après les Jeux Olympiques cet été, la ville de Tokyo est sur les rangs pour organiser un nouvel événement majeur dans son Stade Olympique flambant neuf. Une décision sera prise par World Athletics dans les mois à venir pour trancher entre ces deux dossiers.