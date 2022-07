Mondiaux 2022 : Pas de relais 4x100m pour Fall

🇫🇷 Découvrez la sélection française pour les 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁𝘀 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗢𝗿𝗲𝗴𝗼𝗻 𝟮𝟮, qui auront lieu à Eugene (🇺🇸 États-Unis) du 15 au 24 juillet.

👉 https://t.co/z8AesIprlt



📢 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/L2WWpsKWmQ



— FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 29, 2022

Fall n’est pas écarté du groupe France

Les dirigeants de l’athlétisme français ont décidé de ne pas transiger. Alors qu’il doit participer au 200m et au 4x100m à l’occasion des championnats du monde d’athlétisme, organisés à partir de ce vendredi au Hayward Field d’Eugene, Mouhamadou Fall va finalement devoir tirer un trait sur l’épreuve collective. En effet, le sociétaire du club de Franconville est sous la menace d’une potentielle suspension de deux ans par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) en raison de trois « no-show », c’est-à-dire des manquements à ses obligations de localisation dans le cadre de la lutte contre le dopage. Champion de France du 100m et médaillé de bronze sur le 200m à Caen à la fin du mois de juin, Mouhamadou Fall a été officiellement écarté du relais 4x100m par Romain Barras, directeur de la haute performance de la Fédération Française d’athlétisme (FFA).Présent face à la presse ce jeudi à Eugene, l’ancien spécialiste du décathlon a justifié cette décision. « Nous n'avons aucune restriction de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage pour qu'il ne court pas, mais nous avons pris la décision avec les responsables du relais que Mouhamadou Fall ne participe pas au 4x100m », a-t-il confié à cette occasion. Une mise en retrait qui ne concerne pas le 200m, dont les séries sont programmées le 18 juillet prochain, et qui ne mettra pas Mouhamadou Fall en marge du groupe France. Ce dernier « s’échauffera avec le groupe car il fait partie de l'aventure du relais », a ajouté Romain Barras. Déjà privé d’Amaury Golitin pour la même raison mais également des soupçons de falsification de documents, le relais 4x100m masculin pourra compter sur Pablo Mateo, Aymeric Priam, Jimmy Vicaut, Ryan Zeze et Meba-Mickaël Zeze, en grande forme, afin de briller dans l’Oregon.